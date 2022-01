El mago vallisoletano que demuestra que estás unido a tres personas del resto del mundo

Noticias relacionadas Magia como antídoto frente al coronavirus

Magia que sucede sin presencia de ningún mago. Magia que ocurre en la distancia. El ilusionista y mago vallisoletano Óscar Escalante regresa a los escenarios con un espectáculo en el que nos muestra que “todos estamos separados tan solo por 3 personas de cualquier otra en el mundo”. De esta premisa, sencilla a primera vista, parte el nuevo show ‘3 grados’ del ilusionista internacional reconocido con el Premio Nacional de Magia en 2020.

En este nuevo espectáculo que se podrá ver en Valladolid en la sala Serendepia este sábado 22 y el próximo 29 de enero en el teatro Ramón Carrión de Zamora, Escalante da un paso más allá en su trayectoria profesional y se adentra en el mundo del misterio y la investigación, acompañado de sus habilidades en el mundo de la magia y las cuestiones filosóficas que todos nos planteamos cada día.

“A partir de esta idea, comprobaremos cómo las redes sociales afectan a nuestro día a día, conoceremos a las Personas Invisibles y resolveremos importantes interrogantes a través de increíbles juegos mágicos, sin olvidar el disfrute y la diversión. Los espectadores van a ver un espectáculo de ilusionismo teatral, un show con un late motiv que habla de que solo nos separan de personas de cualquier otra del mundo y por ende de que todo está conectado, sólo hay que aprender a mirar de nuevo para ver esas coincidencias que hacen del mundo un lugar especial”.

Escalante es uno de los magos más completos del panorama nacional, con una trayectoria de más de 30 años y 8 premios en distintas especialidades de espectáculos, con una formación continua de actor, mago, clown, mimo, circo.

Para el vallisoletano, “está producción nace en un momento en el que he decidido mostrar en el escenario lo que quiero, no lo que creo que quieren ver los espectadores, en el he volcado mucho de mi vida personal, contando cosas muy personales, lo gracioso de hacer esto es que el público nunca sabe si lo que cuentas es real o una invención para aportar al espectáculo. Además en la parte creativa todas las ilusiones que van a vivir los espectadores son creaciones propias, así que no habrán visto nunca nada igual en otro show”.

Emociones distintas

“Como decía antes al preparar 3 grados decidí que quería contar lo que realmente me apetecía, en la preparación de este show han influido sobre todo mis vivencias personales de estos años. Para poder contar al público todo lo que quería la mejor forma era volcarme más hacia el mentalismo y hacer una investigación profunda tanto de mí mismo como de ciertas teorías que se cuentan en el show”, que está dirigido a un público adulto a partir de 14 años que quieran “vivir el ilusionismo” y encontrar otras “emociones distintas” a las que se suelen dar en este tipo de shows, explica a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León.

¿Con quién conecta el vallisoletano? Pues, “¡afortunadamente con mucha gente! Amigos que nos ha unido esta profesión maravillosa a la que me dedico, amigos que aparecen de forma inesperada y que empiezan a formar parte de tu vida (mi equipo Beta)... Creo que sería muy largo de hacer una lista completa ¡Afortunadamente!”.

