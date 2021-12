VOX se ve ya en el Gobierno de Castilla y León: "CCOO no percibirá ni un solo euro cuando VOX entre en la Junta""

Más claro imposible: "Hay que decirlo todos los días. CCOO Castilla y León no percibirá ni un solo euro de dinero público desde el momento en que VOX entre en el Gobierno de la Junta de Castilla y León. No somos Mañueco". Con estas palabra anuncia de forma contundente la formación liderada por Santiago Abascal que el sindicato no recibirá subvenciones de la CCAA si se cumplen los pronósticos de las últimas encuestas y el PP de Alfonso Fernández Mañueco se ve obligado a pactar con VOX.

De hecho, según se deduce del tuit que reproducimos a continuación, VOX estaría dispuesta a entrar en un gobierno de coalición con el Partido Popular. En el sondeo que publica hoy EL ESPAÑOL, elaborado por Sociométrica, Alfonso Fernández Mañueco se quedaría a 5 escaños de la mayoría absoluta, lo que le obligaría a pactar con VOX, a la que la encuesta le otorga 11 escaños.

🛑Hay que decirlo todos los días:



👉🏻@CCOOCyL no percibirá ni un sólo euro de dinero público desde el momento en que @vox_es entre en el Gobierno de @jcyl.



No somos Mañueco@noticiascyl pic.twitter.com/oodB6UC2Jz — VoxCortesCyL (@VoxCortesCyL1) December 25, 2021

