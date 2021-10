El PSOE denomina "mercadeo de menores" al sistema de acogida de la Junta y la consejera explota

No fue entre Alfonso Fernández Mañueco y Luis Tudanca, ni tampoco con Pablo Fernández, el momento más tenso del Pleno de las Cortes de Castilla y León de esta tarde se ha vivido entre la consejera de Familia y Servicios Sociales, Isabel Blanco, y la procuradora del Grupo Parlamentario Socialista, Nuria Rubio. La socialista ha denominado al sistema de menores tutelados y de las familias acogidas que realiza la Junta de Castilla y León como “un mercado de menores”, algo que no ha gustado nada a la bancada popular ni a una enfadada consejera que ha respondido con un “vergüenza le tendrá que dar la intervención que ha hecho aquí”, ha insistido hasta en dos ocasiones.

Rubio ha defendido su tesis porque en la Junta no se ocupan de ellos hasta que no llega el momento de la adopción, “entonces y solo en ese momento”, ha apuntado, les hacen un test de inteligencia y unas fotografías para “ponerlos en el escaparate de las familias que desean adoptar”, para estas duras acusaciones se ha fijado en varios informes del Procurador del Común sobre el funcionamiento de este modelo. Por ejemplo ha afirmado que solo en León 50 menores viven separados de sus hermanos biológicos.

Criterios profesionales

La respuesta de la consejera de Familia fue muy directa: “La adopción y el acogimiento se realiza por criterios que evalúan los profesionales y no por cuestiones políticas”. Además, ha indicado que están sometidos a control judicial y supervisados cada uno por el ministerio fiscal. También para finalizar ha lanzado una pulla a los socialistas, "qué pena que no sea usted consejera de Baleares", en alusión a los casos de los abusos a menores tutelados que no se han investigado.

