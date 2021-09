Temor entre los castellanos y leoneses: llegan las multas de peajes de Portugal desde 2017

Noticias relacionadas Los peajes portugueses electrónicos permiten el sistema de pago online a vehículos con matrícula extranjera

Seguro que en los últimos años ha realizado un viaje a Portugal para visitar Lisboa, Oporto, Aveiro o cualquier preciosa ciudad del país vecino y degustar un buen bacalao en sus 365 formas de cocinarlo. Y seguro que antes de salir se tuvo que asesorar sobre la múltiple presencia de los peajes de los arcos de las autovías que hay en sus carreteras. ¿Pagar o no pagar? ¿Sacar la famosa tarjeta de abono o no hacerlo? Al final, la decisión era la fácil. Lo mejor es no pagar, pues… “esas multas nunca llegan”. Sin embargo, en las últimas semanas, son muchos los castellanos y leoneses que se han llevado el susto y están recibiendo cartas relativas a avisos de multas por peajes que no fueron abonados en Portugal desde el año 2017.

Como se puede ver en la imagen, la carta viene en castellano y es remitida por ‘Euro Parking Collection plc’, una empresa de Londres (Reino Unido), y según avisa está autorizada “por poder notarial para emitir notificaciones de pago de peajes” en nombre de Ascendi, que es la empresa concesionaria que gestiona los peajes en autovías. En el caso de este zamorano, uno de los muchos a los que le ha llegado la carta, data de los meses entre abril de 2017 a agosto de 2018 en viajes realizados a Aveiro, Oporto y Lisboa desde Zamora. “He hablado con más gente y somos bastantes, sobre todo gente de Zamora, Salamanca e incluso de Valladolid”.

La denuncia comienza así: “De conformidad con las leyes portuguesas, de 2006, se le ha enviado este aviso de penalización como poseedor del vehículo identificado en el momento de la infracción, que se produjo por el hecho que el coche utilizó una carretera de peaje sin pagar y sin una etiqueta o suscripción válida. Como la tarifa no pagó en la fecha de vencimiento, se ha remitido este comunicado.

En el aviso de multa se señala la fecha, hora y lugar de cada peaje no abonado en tierras lusas. En este caso la multa asciende a más de 100 euros por los peajes no abonados de Albergaria, Essgueira (11,55 euros), Alto Leomil (casi 18 euros), Angeja (1,35 euros) y Pinhel-Pinzio (2,45 euros. Ahora bien, no son las únicas que podrían llegarle a este zamorano, que desde 2017 son varias ocasiones en las que ha viajado a Portugal. Más 60 euros como sanción por no haberlo abonado en su día. Además aparece una imagen del vehículo con la matrícula visible pasando bajo un arco de peaje.

Mejor pagarlo para no tener problemas en futuras visitas

Son muchos los castellanos y leoneses que dudan si abonarlo. Los servicios jurídicos lo tienen claro. “Le pregunté a un abogado que tiene mucha relación con Portugal por su trabajo y me dijo literalmente: "antes no se pagaban pero ahora como ves las exigen y si no se pagan pueden contar con la colaboración de Hacienda de, España. Vamos, que no queda otra que pagar. Me lo recomendó por el hecho de que, imagina que por lo que sea vas a Miranda do Douro a comer un rico bacalao y te dan un golpe aparcando, meten los datos en la base y te pueden inmovilizar el vehículo por tener una deuda con ellos”, explica el zamorano a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León, que ya lo ha abonado y que es consciente de que “no será la última”.

Para el abono de la multa se incluye un número de cuenta de un banco ubicado en Alemania para el que hay que poner un número de referencia asignado, ya que en caso contrario advierten de que se “emitirán nuevas notificaciones”.

¿Se puede reclamar?

En la propia carta nos anuncian que podemos presentar una reclamación. ¿Cómo? En el enlace www.epcplc.ocm. El grupo EPC analizará el caso, y si fuera necesario, remitirá su reclamación para su valoración. Ahora bien, ya advierten de que no se aceptará como motivo “la falta de comprensión del reglamento local”. Es decir, el famoso el conocer la ley no te exime de ella. Si no eras el titular registrado del coche en el momento de la infracción, se puede facilitar los datos de la otra persona.

Lo que está claro es que a partir de ahora, los conductores se pensarán dos veces lo de no abonar el precio de los peajes al pasar la frontera.

