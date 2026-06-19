Pinhel despide el curso escolar con la gran fiesta de las marchas populares: 225 niños, música en directo y trajes tradicionales

El municipio de Pinhel se prepara para vivir una de sus noches más festivas del año.

El próximo martes 23 de junio, a partir de las 21:00 horas, el Polideportivo Descubierto de la EB2 de Pinhel se transformará en el escenario de las tradicionales marchas populares.

Un evento que sirve además como broche de oro y punto de encuentro festivo para clausurar de forma oficial el curso escolar.

La iniciativa cuenta con una gran implicación del tejido educativo local, reuniendo en esta edición a cerca de 225 alumnos de Educación Preescolar y de Primer Ciclo procedentes de los centros escolares de todo el municipio.

Los pequeños marchantes estarán arropados por los padrinos y madrinas de las marchas, así como por profesores, personal auxiliar de educación y técnicos del municipio, quienes han coordinado conjuntamente los ensayos durante las últimas semanas.

Marchas Populares.jpg

La jornada festiva arrancará en las inmediaciones de la EB1 de Pinhel, desde donde partirá el desfile de las comitivas.

Los participantes recorrerán las calles de la localidad llenando el ambiente de colorido y trajes tradicionales hasta alcanzar el recinto del polideportivo de la EB2.

Una vez allí, se iniciarán los pases coreográficos de las distintas agrupaciones, que este año contará con la música en directo interpretada por la Academia de Música de Pinhel y la aportación vocal de la artista y profesora local Sara Pires.

La originalidad es el sello distintivo de esta convocatoria, ya que todas las marchas estrenarán composiciones diseñadas exclusivamente para la ocasión.

Los propios alumnos y profesores de los centros EB1 de Pinhel y de Freixedas se han encargado de confeccionar las letras de las canciones.

Por su parte, la orquestación y las partituras musicales llevan la firma de Ângelo Lemos Marques, profesor de Música de las actividades extraescolares (AEC) y co-coordinador de la Academia de Música de Pinhel.