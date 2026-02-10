Vox en Castilla y León: cuando el ruido sustituye al gobierno

ES NOTICIA:
Últimas noticias
Mapa de noticias
Sorteo de Euromillones, en directo
El Gobierno de EEUU pide explicaciones
Rufián ya no disimula
Feijóo y Vox
La revolución de Aston Martin
Fallece el padre de David Bisbal
Fallece madre Roberto Brasero
Belén Rueda, sobre sus hijas
Ayudas afectados por las borrascas
La farola definitiva de Pere Navarro
La DGT rectifica
Abogado sobre sacar dinero en efectivo
Incapacidad de hombre adicto al 'heavy metal'
Refugio rústico de Samantha Vallejo-Nágera
Jesús Vázquez, sobre su infancia
Concursante del Benidorm Fest
Bad Bunny y su forma física
Hija de Rossy de Palma
Richard Gere, sobre la longevidad
Mariló Montero, sobre su infancia
Análisis Mario Tennis Fever
El refugio de Kardashian y Hamilton
Álex González, sobre la longividad
Mar Flores modelo
Jubilados mutualistas
Renta conjunta
Profesora de 69 años
Casa de Joaquín Prat
Reconocimiento médico gratis
Desahucios inquilinos
Coche segunda mano
Reparaciones vivienda
Donaciones Hacienda
Declaración de la Renta
Emilio Barena
Bad Bunny infancia y padres
Paloma Hervás, joven emprendedora
Bad Bunny, sobre su familia
Antonio Orozco casa Barcelona
Trayecto Madrid-Barcelona
Camionero internacional
Los consulados de Marruecos abren los fines de semana
Sony confirma un nuevo State of Play
Aída Nízar vuelve
António Seguro gana las elecciones en Portugal
Oprah Winfrey
Suspensión de la pensión
Ayuda para autónomos
Luis Villanueva, empresario
Cerveza española en Reino Unido
Fiestas laborales
Reclamaciones huelga trenes
Eugenia Silva
Aragón agrava el hundimiento político de Sánchez
Franquicia más taquillera
Juan del Val
Auge de bajas laborales
¿Cómo sumar años de cotización?
El Gobierno lo hace oficial
El SEPE cambia las normas
Límite efectivo supermercado
Madre Alaska
Experto en coches
Dinero cuenta bancaria Estado
Escribano, el hombre tranquilo
Albañil en España
Declarar IRPF
Despido disciplinario
Experto en coches
Ingeniero industrial
Problema común coches
Salario camarera de piso
Gobierno y el IVA
Trabajar aunque no te paguen
Adiós a las llamadas SPAM
Penalizado con su pensión
Piso 84 metros cuadrados
Deducción IRPF
Aparador elegante Lidl
José Andrés chef arroz
Dimite director 'The Washington Post'
Montserrat hermana al PP Europeo
Longevidad María Galiana
Refugio Patricia Conde
Inversiones Paz Padilla
Vida actual José María
Dinero Bad Bunny Super Bowl
Serie Cancelada Star Wars
Serie 'Juego de Tronos'
Casa Paco León
Dardo Antonio Banderas a Hollywood
Bluper
Vox en Castilla y León: cuando el ruido sustituye al gobierno

Vox en Castilla y León: cuando el ruido sustituye al gobierno

Opinión

Vox en Castilla y León: cuando el ruido sustituye al gobierno

El 15 de marzo, la Comunidad no se juega una protesta, sino su futuro. Convertir el desencanto en rabia puede dar votos, pero no arregla carreteras, no abre consultorios médicos y no fija población.

Publicada
Actualizada

Primero en Extremadura. Después Aragón. Y de cara a las elecciones del 15 de marzo, Vox se presenta en Castilla y León como una fuerza “antisistema” -a pesar del nombramiento como candidato de Pollán, menos ruido que García-Gallardo, pero de principios extremos más profundos- que promete cambiarlo todo, pero cuyo discurso se sostiene más en la provocación que en la capacidad real de gobernar.

Bajo una retórica agresiva y simplista, el partido ha convertido una comunidad con problemas muy serios en un escenario para librar guerras ideológicas ajenas a su realidad cotidiana.

Castilla y León sufre despoblación, cierto abandono institucional y una brecha territorial cada vez más profunda. Frente a eso, Vox ofrece consignas, enemigos imaginarios y lejanos y un discurso que apela al enfado, pero que no concreta soluciones viables. Hablan de defender el mundo rural mientras cuestionan políticas públicas básicas que sostienen a los pueblos.

Presumen de proteger a los ciudadanos, pero desprecian el consenso necesario para gestionar una región extensa, envejecida y dependiente de servicios públicos fuertes.

La estrategia es clara: gritar más alto para no tener que explicar cómo se gobierna. Vox evita detallar presupuestos, planes a largo plazo o medidas específicas porque su fortaleza no está en la gestión, sino en la confrontación. Castilla y León se convierte así en una excusa, en un laboratorio político donde se ensayan discursos pensados para titulares nacionales, no para mejorar la vida de quienes esperan meses por un especialista o ven cerrar el último comercio de su pueblo.

Lo más preocupante no es solo la falta de propuestas sólidas, sino la normalización del desprecio al diálogo y a la pluralidad. Gobernar no es imponer, ni dividir, ni buscar culpables externos para ocultar la inacción. Y mucho menos en una comunidad que necesita acuerdos amplios para sobrevivir demográfica y económicamente.

El 15 de marzo, Castilla y León no se juega una protesta, sino su futuro. Convertir el desencanto en rabia puede dar votos, pero no arregla carreteras, no abre consultorios médicos y no fija población. Vox ofrece indignación empaquetada; Castilla y León necesita soluciones. Y confundir una cosa con la otra puede salir muy caro, ¡ay!

Más en Opinión