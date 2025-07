Ponen aranceles, quitan aranceles. Los vuelven a poner, los aplazan, entran en vigor. Según Putin, la victoria en Ucrania iba a ser un paseo y va para cuatro años de carnicería donde los ucranianos han puesto las vidas, el valor y los arrestos que nos faltan a nosotros, porque la Unión Europea no les iba a dejar solos y allí siguen con sus soledades conteniendo a un enemigo común. Luego Trump iba a finiquitar la guerra en una semana si era elegido presidente y van veinticinco desde que juró el cargo.

Hay políticos que se pasan la legislatura hablando de los familiares de todos los diputados de la oposición y se sorprenden, como Sánchez, cuando ponen sobre la mesa que su suegro le pagó las aspiraciones a presidente del Gobierno con lo que sacaba de la prostitución. Nunca se lavó con tanto desparpajo el dinero. Al Capone puso lavanderías, Sabiniano a su yerno en La Moncloa. En verano supuestamente hace calor y aquí estamos mientras el viernes caía granizo del tamaño de melocotones.

En la Guerra Fría al menos las cosas estaban claras. Sólo teníamos un conflicto, que además era frío y civilizado: un botón rojo en Washington, otro en Moscú y nadie los apretaba porque tenían suficiente con la sospecha de que el otro podía apretarlo también. Había un muro en Berlín, un telón de acero, y a cada lado del mundo un polo magnético que ordenaba el caos. Entonces bastaba con tener miedo a una sola cosa. El miedo era un animal con forma definida y uno podía construir su vida y sus películas de espías alrededor de ese pánico exacto y tangible.

Ahora el miedo es una ansiedad que cambia de forma cada mañana. Vivimos en la intemperie –intelectual, lo más probable–. La inflación, Hacienda, la ruptura del permafrost, los partidos de ultraderecha, los de ultraizquierda, el coronavirus versión omega, el deshielo, las heladas, si reciclar es un asunto woke, las grasas, los ultraprocesados, los pesticidas. Si deportar a los criminales extranjeros –porque bastante tenemos con los propios– es ser racista...

Nuestra generación, la que venía a salvar el planeta, sufre de incertidumbre crónica. No la incertidumbre solemne y existencial de aquellos años de hierro en Berlín y discursos en blanco y negro de Kennedy, sino una incertidumbre ridícula, frívola, tan líquida que hace aguas por todos lados. Antes sabíamos al menos de qué lado estábamos: con Rocky, con la Coca-Cola y contra los rusos. Ahora la duda ha dejado de ser un método para convertirse en un estado permanente del alma. Todo es y no es al mismo tiempo. Los espías ya no se esconden tras los periódicos, sino que se abren perfiles en TikTok.

Un día la inteligencia artificial es el fin de la humanidad y al siguiente la herramienta que nos hará libres. Se defiende el ecologismo desde un jet privado y se habla de feminismo para colocar a la esposa. Es un ruido blanco, un murmullo de opiniones contradictorias que se anulan las unas a las otras y que al final sólo dejan un eco de nada.

Antes era más simple. Veíamos a Reagan frente a Gorbachov negociando si hoy nos íbamos todos a la cama o a la mierda. Ahora nadie negocia nada, se dedican a lanzar globos sonda y a medir el impacto que tiene en Instagram. Aquel era un mundo en el que había buenos y malos y las dudas eran un lujo de intelectuales parisinos. Hoy sigue habiendo buenos y malos, sólo que nosotros hemos heredado un catálogo infinito de opciones y ninguna convicción. Somos libres para elegirlo todo y a la vez esclavos de la indecisión.

Hemos cambiado la amenaza de una aniquilación nuclear, que era una idea tan grande que casi resultaba abstracta, por el pánico menudo y diario de no saber si el titular de esta mañana seguirá siendo válido a la hora de comer. La Guerra Fría ofrecía, al menos, el consuelo de un guión predecible, de una narrativa con un desenlace claro, aunque fuese apocalíptico. El problema del siglo XXI no es la incertidumbre, tan sólo es que no hay quien se aclare porque no dejan de cambiar de opinión.