En España no existe un partido que se reconozca o admita un ideario fascista o defienda que el fascismo es su ideal u objetivo político. No así sucede con el comunismo, que tiene, al menos, un Partido Comunista de España incluido dentro de Podemos que se reconoce comunista y tiene como objetivo político, e ideal ideológico, el comunismo y es socio de gobierno. ¿Qué pasaría si un gobierno de derechas admitiese socios declaradamente fascistas o que ensalzan a Franco?



En Europa existe una resolución del Parlamento Europeo (2019/2819 RSP) que dice que "los regímenes nazi y comunista cometieron asesinatos en masa, genocidios y deportaciones, y fueron causantes de una pérdida de vidas humanas y de libertad en el siglo XX a una escala hasta entonces nunca vista en la historia de la humanidad; recuerda, asimismo, los atroces crímenes del Holocausto perpetrado por el régimen nazi; condena en los términos más enérgicos los actos de agresión, los crímenes contra la humanidad y las violaciones masivas de los derechos humanos perpetrados por los regímenes nazi, comunista y otros regímenes totalitarios. 4. Expresa un profundo respeto por cada una de las víctimas de estos regímenes totalitarios y pide a todas las instituciones y agentes de la Unión Europea que hagan todo lo posible por asegurarse de que los atroces crímenes totalitarios contra la humanidad y las graves violaciones sistemáticas de los derechos humanos sean recordados y llevados ante los tribunales, y que garanticen que estos crímenes no se van a volver a repetir. Hace hincapié en la importancia de mantener viva la memoria del pasado, puesto que no puede haber reconciliación sin memoria, y reafirma su posición unida contra todo régimen totalitario, sea cual sea su ideología de base. 5. Pide a todos los Estados miembros de la Unión Europea que hagan una evaluación clara y basada en principios de los crímenes. También, los actos de agresión perpetrados por los regímenes comunistas totalitarios y el régimen nazi; 6. Condena toda manifestación y propagación de ideologías totalitarias, como el nazismo y el estalinismo, en la Unión..." y, para aquellos que afirman que no es de aplicación en España, lo cierto y verdad es que la resolución “Insta a los Estados miembros a que garanticen el cumplimiento de las disposiciones de la Decisión Marco del Consejo.”



De este modo, repugna que admitamos sin ningún tipo de reparo, e incluso alentemos, la ideología comunista, con la que nuestro presidente obtiene dicho puesto, sin ningún tipo de reparo y, en estos días, instituciones como Correos, empresa pública, realice actos de enaltecimiento del comunismo.



En este sentido, resulta vomitivo contemplar cómo el terrorismo del FRAP y de ETA se blanquean, se realizan actos de alabanza de los asesinos de compatriotas que defendían la constitución y la libertad frente al comunismo y el orden del terror en el que o se colaboraba con ellos o te descerrajaban un tiro en la nuca, que hoy gobiernan en Vascongadas y apoyan a Sánchez para gobernar el país, mientras se sacan de las tumbas militares golpistas que llevan muertos más de 80 años y hemos conseguido revertir sus actuaciones.



En el paroxismo estúpido nos dedicamos a rebajar las penas del delito de sedición para permitir a unos golpistas continuar en el golpe, algo parecido a rebajar las penas al violador para que continúe con la violación, alegando que no existe dicho delito en Europa, en lo que siempre es modo de actuar de este gobierno, una media verdad, pues la denominación no está unificada, pero el delito existe, pues la clave en Derecho penal no se encuentra en el 'nomen iruris', sino el bien jurídico que la norma protege y/o se pretende vulnerar y, de este modo, el quebrantamiento contra el orden público consistente en alzarse pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o al margen de las vías legales, la aplicación de las leyes, o impedir a una autoridad o funcionario público el cumplimiento y legítimo ejercicio de sus funciones y atribuciones. Se encuentra perseguido en Alemania, con sanción de 10 años de prisión a cadena perpetua; en Francia, con pena de cadena perpetua; en Italia, con hasta 12 años de prisión; Bélgica, con 20 ó 30 años de prisión; Portugal, con 10 a 20 años; Suiza, con 1 año de cárcel, etc.



Resulta evidente que el gobierno español no pretende la equiparación con Europa, a la que no hace caso manteniendo la exaltación del comunismo, desprecia la dignidad de las víctimas de la democracia a manos de ETA, reforzando el papel político de FRAP y ETA, y nos engaña cuando afirma que el delito de sedición no se persigue en Europa o tiene menor pena que en España. ¿Qué pasaría si esto lo hiciésemos con los golpistas del 23-F?



Acabemos con esta farsa, repongamos la democracia que con el PSOE ha perdido calidad democrática, reconstituyamos los controles al poder y exijamos un gobierno que no mienta y cuide de sus ciudadanos, ya estamos cansados de mentirosos que se sirven de nosotros, de uno y otro lado.

