Pitágoras nos recordaba en sus palabras: "No digas cosas en muchas palabras, di muchas cosas en pocas palabras". A día de hoy una vez más nos toca repasar una palabra que abarca lo que podemos sentir. El concepto de repugnancia tiene varias acepciones y va siendo normal en nuestra convivencia diaria. Una de ellas es la sensación física de desagrado que produce el olor, sabor o visión de algo y que puede llegar a provocar vómito. "Me cuidaría mucho de tragarme algo de eso", podemos afirmar con gesto de repugnancia; o "reprimí en mi interior la repugnancia que me producía súbitamente esa imagen". También significa aversión o sentimiento de rechazo hacia ciertas ideas o actos, desde el punto de vista moral o intelectual. Una conducta simplemente ilegal, una traición de un compañero, produce una reacción mecánica de repugnancia en las personas honestas; Sócrates y Platón sentían una cierta repugnancia hacia el libro escrito que habían impuesto para facilitar el aprendizaje de sus alumnos.

En Ermua ha tocado tragar dos países. Los que defienden infamia de la Ley de Memoria Democrática, como si la historia se hiciera por Ley, acabaran escondiéndose bajo la cama. Los británicos están indignados como se permite en España manipular la historia desde el gobierno y las autonomías descaradamente y con dinero público. La Yoli y los que hacen cosas chulísimas a costa del dinero ajeno nos proponen cosas chupis sin nada de esfuerzo y contenido. Alemania el supuesto país más verde de Europa, lo era gracias a tener políticos comprados por Rusia, cuántos habrá en España ya que somos el segundo más verde. Alemania era muy ecológica porque le vendían gas abundante y barato. Zelenski retira al embajador en Berlín ante las sospechas de que Alemania se va a echar para atrás en las sanciones contra Moscú. A pesar de la estrategia de aislamiento occidental sobre Rusia, en los cinco primeros meses de 2022. España recibió de Rusia prácticamente la misma cantidad de gas natural que en el periodo del año anterior. En mayo se ha duplicado la cifra. Todas ellas por vía marítima. España está empezando a abastecer de gas a Marruecos. Por otro lado USA empieza a ser una potencia abastecedora de gas. La primera en suministrar gas a España. La guerra de Ucrania favorece a USA. Vende armas, hace a la UE dependiente de USA y la arruina a la vez que debilita a Rusia. Como siempre el enemigo en la angloesfera. Zelensky ha despedido también a los embajadores de Hungría, República Checa, Noruega e India. Ucrania va camino del colapso. El parlamento europeo ratifica que el gas y la nuclear son energías verdes, a un paso que lo sea el carbón.

Siempre nos toca tragar muchas cosas con asco y repugnancia. Desde lo que ven los profesores en las aulas, lo que vemos en algunos de nuestros gobernantes, en cierta clase política, en los medios, en definitiva en nuestra vida cotidiana. No paramos de asistir a la corrupción de doble rasero para unos y otros, en la que para unos los delitos prescriben y para otros se atacan. Asco y repugnancia en la mayoría de obras artísticas dirigidas, en la manera de tolerar las distintas religiones. Se deifica a personajes que no han pasado de ser individuos. Los ejemplos cada día son innumerables mientras se nos quiere imponer otra historia, que no es más que otra manera de ver la realidad, otra manera de entender la democracia. España está entre los países que peor protege la propiedad de las familias, por no decir todo.

Con un millón de toneladas España es el segundo productor de carne de pollo, sólo por detrás del Reino Unido, así las cosas Europa abre la puerta al polllo de Marruecos que no cumple ni la mínima normativa sanitaria. Mientras los agricultores de Holanda colapsan el país, y los de Alemania, Italia, Bulgaria y Macedonia por el precio de los combustibles y la falta de fertilizantes. El otoño asoma mal. Es el principio de una crisis mundial impuesta que no acabará en nada bueno. Por culpa de los mandatarios europeos y de los USA. En Sry Lanka se pusieron a hacer cosas chulísimas como la economía verde y prohibieron toda agricultura que no fuera ecológica y ahora no tienen para comer, se están muriendo de hambre. El pueblo ha reaccionado y está linchando a sus políticos. Mientras algunos piensan en sumar otros por lo que se ve van restando políticos, ministerios, asesores, mentirosos, etc... Han asesinado a Shinzo Abe, ha dimitido Boris Johnson y todo su gabinete, ha dimitido la primera ministra Estonia, la CEO de la cámara de comercio de Wall Street aparece asesinada en casa. Van der Layen anuncia que hay que estar preparados para un recorte del gas ruso en octubre. Solo le queda decir que ante eso la UE revisará la manicomial política energética.

La democracia cada día parece que está más coja como el pollo cojo del puente de Aranda. En un principio aceptamos la imposición de las comunidades autónomas en detrimento de la idea de país o nación, toleramos después los neonacionalismos sin ninguna base histórica pues España siempre fue una en pro del bien común, y como consecuencia dejamos que se empobrecieran otras regiones, tirándose por una ventana toda la industria pesada nacional, pasando de la octava potencia del mundo en unos pocos años a la dieciséis. María Félix, la actriz afirmaba que "el dinero no da la felicidad, pero calma los nervios".

Se nos ha impuesto de forma repugnante a los que nos levantamos a las seis de la mañana y a la juventud como normal la cultura de la subvención, y se nos ha convertido en unos pedigüeños de todo tipo de ayudas, cortándonos nuestra capacidad emprendedora. Los jóvenes no se atreven a casarse ni a formar una familia, pues al remate hay tributar por los regalos y la comida de la celebración de los enlaces, al final pareja con perro. Los jóvenes no pueden seguir con los negocios heredados de sus padres porque los impuestos anulan cualquier capacidad de seguir y mejorar la empresa heredada. Los inmigrantes campan a sus anchas, ilegales o no, recibiendo todo tipo de ayudas sin trabajar ni producir ni aportar nada a la sociedad frente a discapacitados, enfermos o ancianos que después de toda una vida de sacrificio por su país están desamparados. El ciudadano de a pie no tiene más remedio que refugiarse en su soledad para no sentir repugnancia. Parece que ya no le queda esperanza a la que agarrarse pues cualquier propuesta que recibe de seguro que será para peor o no irá a ninguna parte. La política de la huída hacia adelante se ha impuesto de nuevo dejando tierra quemada detrás como en los peores tiempos de nuestra historia reciente.

A día de hoy es tanta la iniquidad que ya nadie la reconoce, o pasa de ella porque ya estamos dentro de ella miremos donde miremos. Por lo extendida y diseminada que está actualmente la iniquidad podemos afirmar que se ha convertido en el pecado del mundo. Para muchos el liberalismo actual, nuestra sociedad, no es sino la iniquidad personificada en diferentes formas y en distintos ámbitos. Muchos actuando desde la mayor de las iniquidades creen estar haciendo el bien. Cabría pensar que lo hacen desde la mayor de las ignorancias, pero no desde la mayor de las maldades pues el ignorante escucha y quiere aprender además de ser consciente de que no hace lo correcto.

Sería correcto afirmar que nuestra sociedad peca, se está degradando moralmente, a causa de aquella iniquidad consistente en querer liberarse de cualquier sujeción a la ley divina o terrena, en beneficio de la autodeterminación de la voluntad del individuo o de la implantación de una determinada tendencia, que muchas veces el propio individuo no sabe a quién beneficia. En definitiva, la iniquidad no es sino el rechazo hacia quien lleva la Ley a su cumplimiento o al bien común. Debemos ser conscientes de que en la medida en que nos opongamos al mal y con ello a la iniquidad, será la medida en que la propia iniquidad no se enseñoree ni de nuestro corazón ni de nuestra vida. El mal avanza. La realidad está silenciando a la verdadera moral. Al final está siempre el desastre. Todo tiene un precio, en este caso el más alto. De momento nos toca sufrir con desagrado repugnancia.

Antes en julio sólo pasaba que se tardaba de Salamanca a Coruña más de 10 horas, tres adultos, tres niños y un seat 600 fumando ducados. No había cinturones de seguridad ni aire acondicionado, ni autovías y nos ponían un esparadrapo en el ombligo para que no te marearas y aquí estamos. Eso sí gracias a las recordadas y ricas paellas en la playa de todos esos ya lejanos veraneos.

Sigue los temas que te interesan