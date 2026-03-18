Vegalsa-Eroski dona 4.500 kilos de comida a 15 entidades sociales de CyL, Galicia y Asturias por el Día del Padre

La compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa Eroski celebrará un año más el Día del Padre colaborando con 15 entidades benéficas de Galicia, Asturias y Castilla y León.

La empresa hará entrega de aproximadamente 4.500 kilos de productos con los que se elaborarán menús especiales que incluirán gambón, donado por proveedores como Pescanova, cinta de lomo, fideos, puerros, patatas, zanahorias, cebollas, aceite de oliva y manzanas.

Las diferentes asociaciones servirán esta comida en sus locales o bien la entregarán para llevar, atendiendo a los protocolos que tengan establecidos, coincidiendo con esta festividad.

Las entidades benéficas que recibirán esta donación solidaria serán la Cocina Económica de A Coruña, Ferrol y Santiago; la residencia Cottolengo de Santiago y la Real Institución Benéfico Social Padre Rubinos de A Coruña.

También la Asociación Ciudadana de Lucha Contra la Droga (Aclad) de A Coruña; Sal de la Tierra de Vigo; Fundación de la Santa Cruz de Vigo; el Hospital Asilo Nosa Señora dos Anxos de Ribadavia y la Asociación Caridad Santiago Apóstol de Cangas.

Por último, el geriátrico Betania de Viveiro; las Cocinas Económicas de Oviedo y Gijón; y la Asociación Leonesa de Caridad (Asleca).

Desde Vegalsa-Eroski destacan que esta acción forma parte de su programa anual de donaciones de alimentos y se realiza con el objetivo de que todas las personas que lo necesiten puedan gozar de un menú especial en días señalados.

Donaciones de comidas especiales

Vegalsa-Eroski contempla en su programa anual de donaciones cinco comidas especiales que coinciden con varias fechas importantes, como son el Día de Reyes, el Día del Padre, de la Madre, el Día del Apóstol en Galicia y el Día de Todos los Santos.

La compañía gallega de distribución alimentaria amplió su plan de donaciones especiales al Principado de Asturias, a través de un convenio con las Cocinas Económicas de Oviedo y Gijón, y a Castilla y León, mediante una colaboración con la Asociación Leonesa de Caridad (Asleca).

En estos dos casos, el Día del Apóstol se sustituye por el Día de Asturias y el Día de Castilla y León, respectivamente.

Vegalsa-Eroski realiza además donaciones mensuales a estas 15 entidades y este programa anual le ha permitido donar más de 600 toneladas de productos desde 2010.

Sobre Vegalsa-Eroski

Vegalsa-Eroski cuenta en Galicia, Asturias y Castilla y León con 291 establecimientos entre propios y franquiciados bajo las marcas comerciales hipermercados y gasolineras Eroski, Eroski Center, Autoservicios Familia, Cash Record, Eroski City, Aliprox y Eroski Rapid.

Su estructura comercial se complementa con una moderna plataforma de mercancías generales situada en Sigüeiro, A Coruña, dotada con tecnologías de última generación, además de las plataformas de productos frescos de A Coruña y centros de redistribución en Vigo y Ourense.