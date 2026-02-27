Vegalsa-Eroski y sus clientes recaudan más de 15.000 euros para la lucha contra el cáncer Cedida

La solidaridad de los clientes de Vegalsa-Eroski ha vuelto a dar frutos en la lucha contra una de las enfermedades con mayor impacto social. La compañía gallega de distribución alimentaria ha hecho entrega de un total de 15.253,63 euros a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), tras el éxito de la campaña ‘La Compra de tu Vida’.

La iniciativa se desarrolló entre el 6 y el 15 de febrero en los 79 establecimientos de la enseña Autoservicios Familia repartidos por Galicia, Asturias y Castilla y León. El importe íntegro será destinado a la prevención, investigación oncológica y atención integral de pacientes y sus familiares.

El supermercado Autoservicios Familia de Fonteculler, en Culleredo, ha sido el escenario elegido para formalizar la entrega de esta donación. Al acto asistieron Irasema Dámaso, representante del área de RSE de Vegalsa-Eroski, Susana Gándaras, jefa de la tienda de Fonteculler, Emilia Morandeira, secretaria del Consejo Provincial de la AECC en A Coruña y Rocío García de la Barga, responsable de Coordinación Territorial de la AECC.

"Agradecemos la implicación de nuestros clientes; su generosidad es la clave para respaldar el valioso trabajo de la Asociación en investigación y atención integral", destacó Irasema Dámaso.

Por su parte, Emilia Morandeira subrayó que estas aportaciones son vitales para enfrentar uno de los mayores desafíos sociosanitarios actuales: "Cada ayuda nos permite avanzar en investigación y ofrecer servicios gratuitos que alivian el impacto de la enfermedad".

Un compromiso consolidado

Esta es la cuarta edición consecutiva en la que Vegalsa-Eroski se suma a esta iniciativa. Desde su puesta en marcha, la compañía ha logrado canalizar más de 53.900 euros para la AECC. El objetivo de fondo es ambicioso pero claro: contribuir a alcanzar una tasa de supervivencia del 70% para el año 2030.

Además de ‘La Compra de tu Vida’, Vegalsa-Eroski mantiene un apoyo constante a la entidad a través de las caminatas ‘En Marcha Contra el Cáncer’, la campaña ‘Céntimos Solidarios’ y la movilización social ‘Todos contra el cáncer’.