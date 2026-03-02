Vegalsa-Eroski reabre el jueves su supermercado inclusivo de Carrizo de la Ribera tras ampliar la superficie comercial

La compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski reabrirá este jueves, 5 de marzo, su supermercado inclusivo de Carrizo de la Ribera (León) tras efectuar la remodelación en la que se ha duplicado su superficie comercial.

El proyecto, que se desarrolla conjuntamente con la entidad de economía social, referente en la Comunidad en el ámbito de la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad, Soltra, ha permitido ampliar la superficie comercial hasta los 583 metros cuadrados.

Asimismo, el surtido que se ofrece alcanzará los 7.000 productos y se ha llevado a cabo un refuerzo de los productos frescos, incorporándose el pescado envasado como novedad.

En la inauguración van a participar el responsable de la franquicia de Vegalsa-Eroski, Alfonso Naveira; el CEO de Soltra Group, José Antonio Idoeta; el diputado de Derechos Sociales y Territorio Sostenible de la Diputación de León, Francisco Javier Álvarez; el delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego Pinedo; y el alcalde de la localidad, Alfonso Álvarez.

Cabe resaltar que este acto de inauguración tendrá lugar un día antes de la reapertura al público. En concreto, se celebrará el miércoles, 4 de marzo, a partir de las 12:00 horas. El establecimiento se ubica en la Avenida Puente del Hierro número 87.