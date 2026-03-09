La solidaridad vuelve a las estanterías de Vegalsa-Eroski: llega el Zampakilos Solidario

Vegalsa-Eroski celebra la décima edición de su "Zampakilos Solidario" en Castilla y León

La solidaridad vuelve a las estanterías. La compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski ha anunciado la puesta en marcha de la décima edición de su campaña "Zampakilos Solidario".

Durante el próximo viernes 13 y sábado 14 de marzo, los clientes de 20 tiendas bajo las enseñas Eroski City, hipermercados Eroski y Autoservicios Familia en la región podrán colaborar en esta causa social.

Para facilitar la participación, la compañía ha habilitado dos modalidades de la donación.

En aquellos establecimientos que cuenten con la presencia de voluntarios.

Aportación económica en caja: Los clientes podrán donar la cuantía que deseen al realizar sus compras.

Estas aportaciones se transformarán en una línea de crédito que los Bancos de Alimentos podrán canjear según sus necesidades a lo largo de todo el año.

Como compromiso adicional, Vegalsa-Eroski sumará una aportación propia al total recaudado por los clientes, reforzando así el impacto de la campaña.

Un compromiso con el "Hambre Cero"

Esta iniciativa se enmarca dentro del acuerdo entre la distribuidora y la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL).

En su edición anterior, la campaña logró recolectar más de 113.000 kilos de alimentos y 22.000 euros en las zonas de Galicia, Asturias y Castilla y León.

Con este proyecto, la compañía busca contribuir activamente al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 2: Hambre Cero. Además, esta acción se complementa con su programa "Desarrollo Sostenible. Desperdicio Cero", mediante el cual donan productos frescos y envasados próximos a su fecha de consumo preferente, pero totalmente aptos y seguros para el consumo.

"Esta iniciativa es siempre un éxito gracias a la cooperación entre clientes, voluntarios y equipos de tienda", señalan desde la dirección de la compañía, animando a la ciudadanía a sumarse una vez más a esta red de solidaridad "a kilos".