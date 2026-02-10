El Portal Tornillo, la revolución digital de Mercadona que optimiza el stock en tiempo real

El Observatorio de Innovación en Gran Consumo del Institut Cerdà, formado por un grupo de expertos independientes, ha otorgado un reconocimiento especial a Mercadona por el desarrollo del Portal Tornillo, una plataforma digital que ha transformado la manera en que la compañía gestiona su surtido de productos.

Esta herramienta interna, diseñada íntegramente por el equipo de Mercadona IT, centraliza y unifica toda la información relativa a lo que la empresa denomina internamente como "tornillos" o productos.

A través de este portal, tanto el personal de la compañía como los proveedores especialistas pueden acceder en tiempo real a indicadores críticos de gestión, tales como cifras de ventas, niveles de stock, rentabilidad, cuota de mercado y las sugerencias enviadas por los clientes.

El objetivo fundamental es asegurar que todos los profesionales implicados trabajen bajo una misma base informativa, lo que agiliza la toma de decisiones y optimiza la eficiencia operativa en toda la cadena.

La plataforma funciona como un cuadro de mandos integral que permite generar visualizaciones y métricas comparativas de forma sencilla, ya sea mediante la búsqueda directa del artículo o el escaneo de su código de barras.

Según han explicado los responsables del proyecto, Rubén Calzado y Rafael García, la integración de estos datos en una sola interfaz ayuda a detectar márgenes de mejora en los procesos y permite a los proveedores ajustar sus órdenes de producción a las necesidades reales de las tiendas, minimizando así el riesgo de posibles faltas de servicio al consumidor.

El Institut Cerdà ha calificado esta herramienta como pionera en el sector de la distribución alimentaria. Hasta su implementación, la gestión del surtido solía realizarse de forma fragmentada, dependiendo de bases de datos externas que no siempre estaban actualizadas.

Desde que el Portal Tornillo se puso en marcha en 2023, la herramienta ha alcanzado una media de 250.000 consultas mensuales, lo que se traduce en un ahorro estimado de seis millones de euros anuales gracias a la mejora directa de la productividad.

Este proyecto se enmarca dentro de la ambiciosa estrategia de digitalización de Mercadona, que prevé una inversión de 250 millones de euros entre 2025 y 2028 para modernizar sus procesos.

Actualmente, la compañía cuenta con un equipo tecnológico de más de 1.200 profesionales dedicados a diseñar e implantar soluciones que, como el Portal Tornillo, buscan ganar eficiencia y ofrecer un mejor servicio a sus clientes.