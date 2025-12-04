Alcampo renueva su supermercado de Laguna de Duero: abrirá de 7:00 a 1:00 horas todos los días del año

Alcampo ha reabierto su supermercado de la avenida del Estadio, 1, de Laguna de Duero (Valladolid) tras una reforma integral en la que ha invertido un total de 1.035.000 euros. La intervención ha transformado por completo el establecimiento que a partir de ahora abrirá los 365 días del año, en horario de 7.00 a 1.00 horas para adaptarse al estilo de vida actual de los vecinos de Laguna.

La renovación, realizada durante cinco semanas con el centro completamente cerrado al público, supone una apuesta de la compañía por modernizar su red comercial en Castilla y León y reforzar su presencia en uno de los municipios con mayor crecimiento del área metropolitana de Valladolid.

Con la reforma, se ha reducido la sala de ventas a 500 metros cuadrados, se han reorganizado los espacios para mejorar la experiencia del cliente y optimizar los flujos de compra. Todo el establecimiento ha sido insonorizado (suelo, techo y paredes), una medida clave para garantizar la convivencia con las viviendas cercanas y adecuar la tienda a un horario ampliado.

Entre las principales mejoras introducidas destaca, además, la instalación de un nuevo solado de diseño moderno, que mejora la imagen de la tienda y contribuye a la eficiencia energética, así como la renovación completa del mobiliario, incluida la sección de frutería y la línea de cajas.

Se han actualizado de forma integral las instalaciones de climatización y electricidad, creando un espacio más sostenible y confortable, y se han sustituido todas las luminarias por iluminación LED de nueva generación, reduciendo el consumo y mejorando la calidad lumínica.

Además, el establecimiento incorpora ahora un surtido ampliado de productos de no alimentación, que incluye librería, papelería, prensa, juguetes y menaje, reforzando la oferta de conveniencia para las familias de Laguna de Duero.

La transformación del supermercado se ha llevado a cabo manteniendo el compromiso de Alcampo con su equipo humano. Todos los colaboradores que deseaban continuar han sido integrados en la nueva etapa del centro y la plantilla se ha completado con nuevas contrataciones, sumando un equipo preparado para asumir el nuevo horario y ofrecer una atención cercana y profesional.

"Esta inversión forma parte de su estrategia que estamos llevando a cabo en Alcampo para impulsar un comercio más sostenible, accesible y centrado en el cliente, manteniendo siempre nuestro compromiso con lo bueno, lo sano y lo local", ha asegurado Óscar Monclús, director de Alcampo en Valladolid, Zamora, León, Salamanca y Palencia.