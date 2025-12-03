Alcampo Burgos cumple 30 años como referente en Castilla y León: “Es mucho más que un lugar para hacer la compra”

César Barriada, concejal de Comercio Ayuntamiento de Burgos; Jesús López, director de Ventas y director territorial de Alcampo en Castilla y León; Carmen Odilón, directora de Alcampo Burgos; Cristina Ayala, alcaldesa de Burgos. Cedida

Alcampo Burgos ha celebrado este miércoles su 30 aniversario, consolidado como uno de los grandes referentes comerciales de Castilla y León.

El hipermercado, abierto en 1995 y considerado el buque insignia de la compañía en la Comunidad, conmemora tres décadas de actividad, empleo, apoyo al producto local y compromiso con Burgos y su entorno.

El acto institucional ha contado con la participación de la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, y ha permitido poner de relieve el impacto económico y social del hipermercado en la provincia.

Durante la ceremonia se destacó el papel transformador que Alcampo ha tenido en la evolución del comercio de proximidad, la generación de empleo y la promoción del producto local.

Carmen Odilón, directora de Alcampo Burgos, subrayó que este aniversario tiene un fuerte componente emocional tanto para el equipo como para la ciudad. “Este hipermercado es mucho más que un lugar donde venir a hacer la compra. A lo largo de treinta años aquí se ha creado comunidad, se han construido vínculos y se han tejido relaciones que forman parte de la vida cotidiana de miles de familias burgalesas”, afirmó

Barreda, Odilón, Ayala, López y Rebollo en Alcampo Burgos

Odilón, quien también agradeció “la fidelidad de los clientes, muchos de los cuales pertenecen a varias generaciones de una misma familia”.

10 supermercados de proximidad

La directora recordó además la dimensión actual de Alcampo en Burgos, donde la compañía cuenta, además del hipermercado, con 10 supermercados de proximidad.

“Estar presentes en tantos barrios nos permite acompañar a Burgos muy de cerca, en lo cotidiano, en lo esencial y también en lo emocional”, señaló.

Odilón destacó la labor del equipo humano del hipermercado, formado actualmente por 243 profesionales, que representan uno de los motores de empleo más importantes del comercio burgalés. Precisó que 37 de esos colaboradores llevan 30 años trabajando en el centro y “son quienes levantan la persiana cada mañana, conocen a los clientes por su nombre y hacen que cada persona que entra por esta puerta sienta que está en un lugar cercano, humano y de confianza”.

Junto a la plantilla, la directora elogió a los proveedores burgaleses y de Castilla y León, a quienes definió como “la esencia del modelo Alcampo”.

Subrayó que la relación con ganaderos, agricultores, panaderos, bodegueros y artesanos “es mucho más que una cadena de suministro”, ya que detrás de cada producto “hay familias, hay oficios y hay territorios que merecen tener futuro”.

En 2024, Alcampo realizó compras por valor de más de 203 millones de euros a proveedores de Castilla y León, de los cuales 5,4 millones se destinaron directamente a 67 pequeños productores rurales, muchos en zonas afectadas por la despoblación.

“Cada productor que se incorpora a nuestras tiendas gana estabilidad; y cada producto local que llega a nuestros lineales ayuda a sostener empleo, identidad y territorio”, subrayó Odilón.

Tesoro de sabores

Jesús López, director de Ventas y director territorial de Alcampo en Castilla y León, reforzó ese mensaje durante su intervención. Destacó la apuesta “firme” de la compañía por el producto local, al que definió como “un tesoro de sabores, tradiciones y talento que esta tierra lleva décadas preservando”.

El director territorial también puso el acento en el papel de la compañía en el empleo y la actividad económica regional. Actualmente, Alcampo da trabajo a más de 1.500 personas en Castilla y León, y una parte importante del talento “nace, se forma y se impulsa” en el centro de Burgos.

Foto todo el equipo de trabajo Cedida

López resaltó que la historia de Alcampo en Castilla y León “no se entiende sin Burgos y sin Aranda de Duero; los dos centros que marcaron el rumbo y siguen siendo un espejo en el que se miran el resto de tiendas de la Comunidad”.

Además, destacó la capacidad de Burgos para impulsar proyectos de impacto territorial, como el Bosque Comestible del Valle de las Caderechas, en Rucandio, promovido a través de la Fondation Auchan.

Con el cierre del acto, la compañía reafirmó su voluntad de seguir apostando por Burgos como una de sus plazas estratégicas en España. “Treinta años después, seguimos teniendo la ilusión del primer día”, concluyó Carmen Odilón.