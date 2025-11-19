Alcampo reabre un supermercado en León que estará abierto todos los días del año de 7:00 a 1:00 horas

Alcampo ha reabierto su supermercado de la calle Reyes Leoneses, en León, tras completar una reforma integral que ha supuesto una inversión de 1.056.000 euros y que ha transformado por completo la tienda para ofrecer un espacio más moderno, eficiente y adaptado a los nuevos hábitos de compra.

La actuación, realizada durante cinco semanas con el centro completamente cerrado, ha permitido actualizar una tienda que, a partir de ahora, operará los siete días de la semana, los 365 días del año, con un horario ampliado de 7.00 a 1.00 horas.

Con esta reapertura, el establecimiento se suma al supermercado de la calle Santa Nonia, que ya funciona con este mismo horario ampliado, reforzando la apuesta de la compañía por ofrecer a los leoneses una compra más flexible, cercana y adaptada a su ritmo de vida.

La reforma ha incluido una insonorización integral de la sala de ventas -suelo, techo y paredes- y la instalación de un nuevo solado que proporciona una imagen moderna y que ayuda a mejorar la eficiencia energética de la tienda.

También se han actualizado todas las instalaciones de climatización y electricidad, y se ha sustituido la iluminación por luminarias LED de nueva generación, que reducen el consumo energético y mejoran la experiencia de compra.

El supermercado, con una superficie de sala de ventas de 500 metros cuadrados, ha renovado completamente su mobiliario, incluida la sección de frutería, que incorpora un nuevo espacio de preparación, y ha modernizado su obrador de panadería, que refuerza la calidad y frescura de los productos elaborados a diario. Asimismo, se ha renovado la línea de cajas.

Además, el centro amplía su surtido de productos de no alimentación, con una oferta reforzada de librería, papelería, prensa, juguetes y menaje, consolidando su carácter versátil en un espacio compacto y funcional.

"·Esta reforma representa un paso adelante para seguir ofreciendo a León una tienda cómoda, eficiente y cercana. Queremos que nuestros clientes sientan que este es un espacio pensado para su día a día, con un surtido más completo, instalaciones más sostenibles y un horario que se adapta a sus necesidades”, señala Óscar Monclús, director de Alcampo en Valladolid, Zamora, León, Salamanca y Palencia, .

Con esta inversión, Alcampo reafirma su apuesta por León y Castilla y León como territorios clave en su estrategia de modernización, impulsando modelos comerciales más eficientes, responsables y centrados en las personas.