Los peluches Julio y Julia de Alcampo, superhéroes contra el cáncer infantil: donará el 1% de las ventas de juguetes

Alcampo refuerza su compromiso con la Fundación CRIS Contra el Cáncer con el lanzamiento de una nueva acción solidaria destinada a recaudar fondos para la Unidad CRIS de Terapias Avanzadas en Cáncer Infantil del Hospital Universitario La Paz, donde se tratan niños y niñas que no responden a los tratamientos convencionales.

Desde el 4 de noviembre de 2025 hasta el 7 de enero de 2026, la compañía donará el 1% de las ventas de todos los juguetes de su marca exclusiva One Two Fun, así como 2 euros por cada peluche Julio o Julia vendido, también pertenecientes a dicha marca.

Esta iniciativa marca la cuarta temporada en la que Alcampo destina fondos a la investigación a través de su emblemático peluche Julio, el castor, que este año se convierte en superhéroe. Por primera vez, se une Julia, una superheroína, invitando a pequeños y mayores a convertirse en “héroes de la investigación”.

One Two Fun, la marca exclusiva de juguetes de Alcampo, ofrece más de 800 referencias que abarcan muñecos, juegos de mesa, construcciones, vehículos, juguetes deportivos y peluches. Nacida con la misión de ofrecer productos de calidad, accesibles y diseñados para potenciar la diversión, One Two Fun promueve un juego sin fin lleno de creatividad y valores.

Con esta acción, Alcampo refuerza una colaboración con la Fundación CRIS Contra el Cáncer que comenzó en 2019 y que ya ha permitido destinar más de 400.000 euros a proyectos de investigación en cáncer infantil, contribuyendo al desarrollo de tratamientos innovadores.

El director general de Alcampo, Carlos Pedreira, destaca que la colaboración con la Fundación CRIS financia directamente la investigación, que “es la única vía para luchar contra el cáncer y ofrecer tratamientos a los niños y niñas que no responden a las terapias convencionales. Cada juguete One Two Fun vendido contribuye a proyectos pioneros que buscan soluciones reales”.

Por su parte, el doctor Antonio Pérez Martínez, pediatra y jefe de Onco-Hematología y Trasplante Hematopoyético, además de director de la Unidad CRIS de Terapias Avanzadas en el Hospital Universitario La Paz, subraya que el cáncer infantil debe considerarse una “enfermedad rara y abordarse con estrategias específicas de investigación y tratamiento”.

Alcampo invita a las familias a unirse a la lucha contra el cáncer infantil, transformando la compra de juguetes en un gesto de esperanza para muchos niños y niñas.