Alcampo acerca sus ofertas al cliente a través de WhatsApp: se acabaron las descargas o el acceso a otras plataformas

Un trabajador de Alcampo y, a la derecha, el nuevo canal de WhatsApp de la empresa.

Se acabaron las descargas de documentos o tener que acceder a otras plataformas para consultar las ofertas de Alcampo, que cuenta con una amplia presencia de supermercados en Castilla y León. La empresa ha incorporado WhatsApp como nuevo canal de comunicación con sus clientes.

De esta manera, pretende ofrecer un acceso más rápido y directo a su folleto digital, permitiendo consultar las principales ofertas y promociones de la cadena de supermercados.

El nuevo servicio permite así consultar la oferta comercial completa desde el teléfono móvil y con un solo clic, evitando la descarga de documentos o el acceso a otras plataformas, que hacían más tedioso el proceso.

Además de la comodidad y de la rapidez de este nuevo canal de comunicación, la iniciativa está dentro de la estrategia de Alcampo de transformación digital y sostenibilidad.

Dicha estrategia impulsa soluciones tecnológicas dirigidas a mejorar la experiencia de compra y a reducir el impacto ambiental con la reducción de la utilización del papel.

Activar el servicio es muy sencillo, basta con que el cliente descargue la App Club Alcampo y acceda a los apartados de 'Mi Cuenta' y después 'Comunicaciones'.

A partir de ahí deberá seleccionar WhatsApp como canal de comunicación e introducir su número de teléfono.

Desde este momento, el cliente comenzará a recibir automáticamente el folleto digital en su teléfono móvil, sin que tenga que hacer nada más.