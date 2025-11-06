Alcampo Burgos se convertirá en un mercado de proximidad con productos de otoño del Valle de Las Caderechas

Los clientes del supermercado de Alcampo Burgos podrán comprar directamente este sábado 8 de noviembre a los productores del burgalés Valle de Las Caderechas. El hipermercado acogerá una jornada de venta directa dentro de su apuesta por el producto de proximidad.

Según la directora de Alcampo Burgos, Carmen Odilón, esta iniciativa tiene como objetivo que “los productores tengan un escaparate" para todos sus productos donde puedan tratar "directamente con el consumidor”.

Durante la mañana del 8 de noviembre, seis productores de la Asociación de Productores y Comerciantes del Valle de Las Caderechas estarán en las instalaciones de Alcampo Burgos. Venderán sus productos de otoño, entre los que se encuentran sus conocidas manzanas. En concreto, ofrecerán a los clientes tres tipos de manzanas y cuatro tipos de peras. Todas ellas producidas en los huertos y explotaciones de la comarca burgalesa, que cuenta con sello de calidad.

Los productores podrán situar sus puestos en el pasillo central del hipermercado para poder tener un contacto directo con los clientes. Se instalará un stand de promoción de la marca de calidad Valle de Caderechas donde difundirán la historia y características singulares de la zona y sus productos.

Todos los que acudan el sábado 8 de noviembre a la tienda conocerán además el proyecto del Bosque Comestible de Rucandio. Es un proyecto de la Asociación Abrego que ha sido impulsado por la Fundación Auchan.

Este mercado de proximidad se completará con una exhibición de cocina en directo de productos del Valle de Caderechas. Las preparaciones de la chef Isabel Álvarez, del restaurante En Tiempos de Maricastaña, podrán ser degustadas de manera gratuita.

Esta jornada es la primera de una serie de actividades que Alcampo Burgos va a desarrollar durante el mes de noviembre para celebrar su 30 aniversario. El 15 de noviembre habrá un taller contra el desperdicio alimentario y el 29 un taller infantil que creará manualidades que luego se añadirán a la decoración navideña del supermercado.

La actividad más llamativa será el 22 de noviembre. Alcampo Burgos ofrecerá a sus clientes 30 carros llenos de productos, uno por cada año de trayectoria. El contenido de cada carro será una sorpresa. Los clientes podrán adquirir los carros por 50 euros, aunque su valor real rondará los 100 o 120 euros.