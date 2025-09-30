Alcampo estrena en CyL sus nuevos supermercados: tiendas más sostenibles que potencian el mostrador tradicional

El nuevo concepto de supermercado de Alcampo se estrena en Castilla y León. La tienda que la red tiene en la calle Portillo de Balboa de Valladolid es la primera a nivel nacional en la que se ha implantado su nueva forma de entender el supermercado de cercanía.

"Se convierte en el primer supermercado de Valladolid que incluye secciones y mercados", explica Óscar Monclús, director de zona de Alcampo Castilla y León. "Es una tienda preparada para responder a los nuevos tiempos".

La reforma realizada está encaminada a ganar eficiencia y sostenibilidad. Se han instalado nuevos refrigeradores de frío positivo con puertas. Unos muebles que mejoran la conservación de los productos y que además reducen el consumo energético.

Además se potencia el producto de cercanía elaborado en la propia tienda, con nuevos mercados. A la carnicería se le ha añadido un nuevo obrador que permite aumentar la oferta de elaborados cárnicos preparados en el propio supermercado.

Esta nueva concepción de Alcampo para sus supermercados va a potenciar la atención personalizada a través del mostrador tradicional. "Aquí podemos desplegar al completo nuestra forma de entender el comercio", asegura Monclús. Que resumen en eficiencia, comodidad y cercanía.

En la remodelación del supermercado de Portillo de Balboa se han invertido 800.000 euros. Incluye la nueva identidad visual de Alcampo, góndolas bajas para aumentar la profundidad visual de las tiendas, nueva bodega y modernización de las secciones de frutería o perfumería.

Valladolid luce ya este nuevo concepto que la red de supermercados extenderá en breve al resto de sus establecimientos de todo el país. En Castilla y León la reforma se está llevando a cabo en varias tiendas de toda la comunidad autonómica.

Para la empresa estas inversiones refuerzan la apuesta de Castilla y León "como territorio clave en la modernización de su red comercial".