UGT Castilla y León despedirá a más de 70 trabajadores y echa la culpa a la Junta

La Unión General de Trabajadores de Castilla y León despedirá a más de 70 empleados, el sindicato no quiere ofrecer el dato exacto “por respeto a los trabajadores” tras la presentación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a las nueve provincias de la Comunidad. La decisión “es dura”, aseguran fuentes a este periódico, pero se ven abocados por la “ruptura del Diálogo Social” por parte de la Junta de Castilla y León y, en concreto de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo. Una cifra que supone un tercio de todos sus empleados en la Comunidad.

UGT apuntan a la supresión de la financiación destinada a los programas de inserción laboral para ocupados y desempleados, el de prevención de riesgos laborales, y el de acompañamiento a trabajadores inmigrantes, todos ellos dentro del Diálogo Social, como causa principal del masivo despido. Una falta de presupuesto que según el sindicato “al final afecta a los ciudadanos”, ya que hasta ahora se hacía de manera gratuita por sus empleados y que, pese a que desde la Consejería se ha asegurado que se haría con empleados públicos, “ahora no se están realizando”.

La decisión del consejero Mariano Veganzones de recortar presupuesto a los sindicatos, que estimaron en 20 millones de euros, está provocando los primeros efectos, pese a que sus líderes sindicales siempre han dicho que su financiación llegaba desde la cuota de los militantes, se ha comprobado que no es así. “Todo se debe a un criterio ideológico y no podemos mantener estos programas, porque no tenemos capacidad económica porque con la cuota pagamos toda la negociación colectiva, tareas propias que dan sentido a un sindicato”, asegura su secretario de Administración, Manuel Carlos Martín, a este periódico. “Ahora mismo un trabajador inmigrante no está recibiendo asesoramiento”, agrega.

Así, ya se ha presentado ante la autoridad laboral la documentación que se necesita para la presentación del Expediente de Regulación de Empleo para casi un tercio de los 188 trabajadores que actualmente tiene en nómina en toda Castilla y León. Ahora se abre un periodo de un mes para realizar una negociación con los representantes de los trabajadores, para concretar la cifra total de despidos que englobará el ERE.

Desde el sindicato se recuerda que aunque se mantienen varios contenciosos por este aspecto con la administración autonómica, “la justicia va lenta” y, aunque se ven seguros de que la Justicia los dé la razón, “lamentablemente” no llegará a tiempo para poder evitar los despidos. No obstante, no cierra la puerta a que cuando “haya un cambio en la postura del Diálogo Social” con la Junta se pudiera volver a contar “con los compañeros y compañeras” despedidos.

