Los sindicatos aseguran que Mañueco les trasladó que el recorte en subvenciones "era una iniciativa en exclusiva de Vox"

Los sindicatos de Castilla y León se han pronunciado tras cuatro días de silencio sobre el anuncio del recorte del 50% en sus subvenciones por parte del vicepresidente, Juan García-Gallardo. Los dirigentes de Comisiones Obreras y UGT en la Comunidad, Vicente Andrés y Faustino Temprano, han asegurado que desconocían que ese anuncio se iba a producir y que el propio presidente, Alfonso Fernández Mañueco, les trasladó que el acuerdo no estaba aprobado y que era "una iniciativa en exclusiva de Vox".

"Nos enteramos de dicha rueda de prensa estando en la firma del acuerdo sobre Siro, en Madrid. Estuvimos comentando el tema con el presidente de la Junta y él contestó que el Consejo de Gobierno no había aprobado dichas medidas y que era una iniciativa en exclusiva de Vox", han señalado.

El dirigente de UGT, Faustino Temprano, ha considerado el anuncio de García-Gallardo una "contraprogramación" de la firma del acuerdo de Siro, a la que asistió ese mismo día el presidente Mañueco. "Nos parece que con esa rueda de prensa aprovechar que a la misma vez se estaba firmando lo de Siro. Creemos que era una contraprogramación", han señalado, asegurando que "los consejeros de Vox no han dado soluciones para Siro, no han participado en las reuniones, han estado presentes y no han abierto la boca".

Temprano y Andrés han justificado el retraso de las declaraciones de los sindicatos. "Hemos convocado la rueda de prensa hoy porque CCOO y UGT hemos decidido dejar pasar el tiempo para que no se aprovecharan nuestras palabras en el debate de las elecciones andaluzas" y ha negado las palabras del líder de Vox, Santiago Abascal, que aseguró que los sindicatos habían convocado movilizaciones. "A día de hoy no hemos convocado ninguna", ha dicho Temprano.

CCOO y UGT: "El Diálogo Social está herido de muerte"

Los sindicatos han asegurado que "el Diálogo Social en Castilla y León está herido de muerte en estos momentos por parte del Gobierno de la Junta de Castilla y León". "Nosotros vemos un escenario de salvación: que haga algo el presidente de la Junta, que es también presidente del Consejo de Diálogo Social, al que le hemos pedido por escrito tres reuniones y hasta la fecha de hoy no hemos tenido contestación", ha dicho Temprano.

CCOO y UGT han recordado que "hay 18 acuerdos del Diálogo Social que hay que renovar cada año". "Por parte del consejero de Empleo no se nos ha convocado a ninguna reunión. También tiene conocimiento que desde su consejería teníamos que tener firmado ya el Papecyl, que tiene unas inversiones de 300 millones de euros que están en el limbo. Ni siquiera ha habido convocatoria y afecta a las corporaciones locales para contratar a trabajadores, a desempleados con todo el tema de la orientación, a la formación o a las políticas de igualdad", ha añadido.

Temprano ha añadido que "posiblemente, en el ejercicio de 2022, no se podrán aplicar esos 300 millones de euros". "Hay una dejadez por parte de la consejería de Empleo, en materias tan importantes como es el empleo en esta Comunidad. Si que quiero resaltar que con consejerías como Fomento, Familia y Hacienda se siguen manteniendo reuniones", ha añadido.

Temprano ha asegurado que "el Diálogo Social ha sido una seña de identidad de esta Comunidad". "Fue promovido por los agentes sociales y económicos con el Gobierno de Juan Vicente Herrera (PP), y que el PP prometió fomentar en su programa electoral. Hoy, sin embargo, nos encontramos con todo lo contrario.

Los sindicatos recuerdan el pasado de Veganzones

Temprano ha recordado que "si CCOO y UGT estamos en el Diálogo Social es porque somos los sindicatos más representativos de esta Comunidad, con un 80% de la totalidad de representantes que se eligen". "Estamos legitimados según la Constitución y todos los días nos sometemos a la voluntad de los trabajadores. Hay que decirle a ese grupo parlamentario que no están cumpliendo con la ley", ha afirmado.

El dirigente de UGT ha recordado que en la Comunidad "el Diálogo Social existe desde el año 2008,y que fue aprobado en las Cortes por unanimidad". "Los presupuestos para 2022 están prorrogados, y en esa prórroga están aprobadas todas las partidas económicas que hay que destinar a los ciudadanos de Castilla y León en formación y orientación", ha añadido.

Los sindicatos han recordado, además, el pasado del consejero de Industria y Empleo, que fue el encargado de anunciar el recorte en las subvenciones. "El señor Mariano Veganzones hace muchos años, siendo militante del PP, y siendo Germán Barrios gerente del Ecyl, ya conocía estos temas. Después, cuando Germán Barrios pasa a presidente del CES se va con él, y cuando es consejero de Empleo también se va con él y también conocía estos temas", han dicho.

Han señalado que, en cambio, ahora les llama "sindicatos antiobreros". "Cuando ha tenido esos puestos de responsabilidad nos llamaba continuamente para solucionar problemas. Cómo hemos cambiado de la noche a la mañana", ha afirmado Temprano. El dirigente sindical ha señalado que "UGT y CCOO seguimos siendo los mismos que cuando nos llamaba y le pedimos que se ponga a trabajar, que si tenemos la inflación más alta del país es por su ineficacia en esta Comunidad".

También han recordado que "la mayoría del dinero de estos programas viene del Gobierno y de la Unión Europea" y han asegurado que "es mentira que ese dinero lo quieran destinar para el Estado del Bienestar". "Todas las iniciativas en ese sentido en Cortes Generales Vox las ha votado en contra", ha señalado Temprano.

Andrés: "Si quieren volver al Sindicato Vertical que lo digan"

El líder de CCOO en la región, Vicente Andrés, ha asegurado que Vox quiere volver a un modelo sindical franquista. "Sabemos que les molestamos, si quieren volver al Sindicato Vertical que lo digan", ha señalado el líder sindical. Andrés ha añadido que "esto solo lo puede salvar el presidente de la Junta y los grupos parlamentarios de las Cortes" y ha hecho un llamamiento a Mañueco y al PP. "Que recuperen la cordura y que cumplan su programa electoral en lo referente al Diálogo Social", ha afirmado,

Andrés ha asegurado que "el pacto entre PP y Vox en Castilla y León es un pacto deleznable" y que "la democracia en la Comunidad está en peligro". Y ha lanzado un duro ataque a Vox. "Son unos indocumentados y unos salvajes, quieren imponer una política del miedo y del terror en Castilla y León. Quieren acabar con todos los derechos sociales y todas las libertades", ha señalado. Para Andrés, Vox aspira "a un modelo franquista". "Ya están diciendo que quieren ilegalizarnos, que tenemos que ir a la cárcel y que somos unos corruptos", ha afirmado.

CCOO ha pedido a Mañueco que destituya a los consejeros de Vox y que gobierne en minoría, "apoyándose en los partidos locales", ya que la Comunidad ganaría "en democracia". "Nosotros no vamos a hacer movilizaciones pero si vamos a hacer actuaciones", ha señalado, añadiendo que los sindicatos "van a ir a las instituciones europeas a contar lo que estos salvajes están haciendo en Castilla y León". "Vamos a ir al Comité de las Regiones, vamos a ir a las comunidades autónomas a decirles que hagan lo mismo que Asturias, que no se relacionen con los gobiernos de Vox", ha afirmado.

También han anunciado que van a ir a las instituciones españolas, al Centro Económico y Social (CES) y a otras instituciones para combatir la medida anunciada por Vox. "De movilizaciones ya hablaremos cuando nosotros queramos, vamos a ir a los centros de trabajo a explicar cómo es esta gente", ha zanjado, añadiendo que "irán a los tribunales si fuera necesario".

Sigue los temas que te interesan