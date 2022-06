Carriedo no responde si sabía que Vox anunciaría el recorte en diálogo social

El portavoz de la Junta de Castilla y León y consejero de Hacienda y Empleo, Carlos Fernández Carriedo, no ha querido responder con un “sí o no” a la pregunta si la Junta conocía el anuncio que el pasado martes emitió el vicepresidente, Juan García-Gallardo, y su consejero de Industria, Comercio y Turismo, Mariano Veganzones (ambos de Vox) sobre el recorte del 50% de las ayudas para sindicatos y patronal, cerca de 20 millones de euros. El portavoz, fiel a su estilo, ha llegado a responder hasta seis veces la misma pregunta sin llegar a concretar si desde el PP sabían el movimiento de Vox.

Solo se ha remitido a que una de las medidas que hay en el acuerdo para gobernar junto a Vox es la de ”evaluar las políticas de gasto público y ver que gastos son los esenciales”. Pero ha adelantado que "habrá que dejar a la administración, consejería y agentes del diálogo social", por lo tanto no ha confirmado si la medida del pasado martes es concreta o no. Aunque por sus palabras (o sus no palabras) todo apunta que fue un movimiento unidireccional de Gallardo y Vox.

Carriedo se ha arragado una y otra vez al pacto de Gobierno firmado hace meses, pero no no ha confirmado ni desmentido si se sabía de ese 50% y los 20 millones de euros. Una medida que no ha sido refrendada en Consejo de Gobierno y que de momento no está plasmada en ningún lado.

El portavoz ha señalado que desde el punto de vista administrativo no corresponde al Consejo de Gobierno adoptar las medidas anunciadas por el vicepresidente y el consejero de Industria, sino que forma parte del trabajo que puede llevar a cabo cada departamento. “Los acuerdos del Consejo de Gobierno son los que aquí figuran y los que publican, por lo que no es como tal un acuerdo formal de la Junta de Castilla y León. No es una decisión administrativa que hayamos tomado en el Consejo. No es un acuerdo formal, porque no corresponde al ámbito”, ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Posteriormente el portavoz ha seguido eludiendo la pregunta. “Muchas veces ponemos el hincapié que el diálogo social tiene como objetivo fijar la financiación, lo más importante es fijar acuerdos. Se tiende a focalizar erróneamente el objetivo del Dialogo Social. Se pierde el foco de lo más relevante, que es lo que se acuerda. Sabíamos que hay un acuerdo para la formación de Gobierno, y nosotros hemos firmado para constituir el Gobierno bajo un acuerdo para evaluar las políticas de gasto público y ver qué gastos son los esenciales, pues eso sí, lo sabemos”.

Además también ha confirmado que las “Consejerías competentes tienen la potestad y corresponde a ellas ir avanzando en los trabajos de esa evaluación”, para rematar con que sí hay un acuerdo para evaluar la gestión del gasto público, pero no ha contestado si sabía lo que que García-Gallardo y Veganzones anunciaron el pasado martes.

Reunión con el Diálogo Social

Carriedo no cree que esta medida, que todavía no se sabe si se pondrá en marcha o no, vaya a romper la negociación con el diálogo social. "No tendría que ser así. Vamos con la voluntad de firmar acuerdos, queremos mejorar la vida de empleados y ciudadanos. Internar mejorar el día a día".

Sobre la fecha de reunión anunciada ayer por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, no ha ofrecido más datos, “es cuestión de cuadrar las agendas, algunas ya tienen establecidas sus agendas y se pondrá una fecha que venga bien a todas las partes”.

