José Manuel (49), ganadero y agricultor de pueblo con 100 hectáreas: “El 70% de los ingresos se va en gastos”

Carpio es un municipio de la provincia de Valladolid que, en la actualidad y según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), cuenta con una población que llega a los 923 habitantes.

Allí vive José Manuel Chico Nieto, de 49 años, y que lleva, prácticamente, una vida dedicada a la agricultura y a la ganadería. Junto a su hermano, Aníbal, trabajan cada día para sacar adelante sus 100 hectáreas de regadío y sus dos granjas.

“Es muy difícil de calcular cuánto podemos ganar en un mes o en un año. Todo varía. El 70% de los ingresos se va en gastos. La luz, el gasóleo, los fertilizantes, las semillas, los productos fitosanitarios… todo ha subido”, explica José Manuel en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La vida de José

“Me defino como una persona normal y sencilla. Que se dedica a la agricultura y a la ganadería y al que le encanta el mundo rural y sus costumbres. Todo lo relacionado con el campo y la naturaleza”, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, José Manuel Chico Nieto.

Nuestro protagonista nació en Valladolid, pero lleva toda su vida en Carpio, municipio de la provincia vallisoletana. Tiene 49 años y se define como “agricultor y ganadero” asegurando que “lleva trabajando en la agricultura toda la vida” pero que “se incorporó de manera profesional en 1998”.

“Me encanta ver crecer los cultivos y a los animales. La agricultura y la ganadería son trabajos duros y sacrificados, pero también dan muchas satisfacciones”, señala nuestro protagonista, que es amante de la caza, la música y el deporte.

En lo que tiene que ver con su infancia, la recuerda de forma “feliz” y “todo el día en la calle jugando con sus amigos” y, también, echando una mano a sus padres en “el cuidado de los animales que teníamos en casa”.

Además, llegó a estudiar música y de niño tocaba en la banda del pueblo. Durante la adolescencia, junto a otros dos amigos, llegó a tocar en la Orquesta de Valladolid y a actuar por España y Portugal.

Una vida asociada al campo

“Toda mi vida ha estado relacionada con la agricultura y la ganadería. Desde pequeño estuve muy ligado al mundo del campo y al de los animales. Ayudábamos a nuestros padres y siempre pensé en dedicarme a algo relacionado con el campo”, apunta.

Dejó sus estudios de BUP y, en la actualidad, cuenta “con una explotación agrícola y ganadera” con su hermano Aníbal. Ambas bajo el paraguas de la cooperativa agrícola y ganadera que lleva el nombre de Hermanos Chico Nieto Sociedad Cooperativa.

“Tenemos una cooperativa entre los hermanos. La explotación es familiar. Empezaron mis padres en los años 60 y 70 y luego tomamos el relevo mis hermanos y yo. En la actualidad estamos al frente Aníbal y yo”, explica nuestro entrevistado.

Un tractor en la explotación de José Manuel. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Trabajan, cada día, para sacar su negocio adelante.

La agricultura y la ganadería

“Actualmente contamos con una explotación de 100 hectáreas de regadío en los términos municipales de Carpio, Bobadilla del Campo y Brahojos de Medina. Cultivamos patata, cereal, colza, proteaginosas y oleaginosas”, explica José Manuel.

Añade que las ganancias “dependen de los años” pero que “cada año pierden un poco más de rentabilidad”. Son socios de varias cooperativas de patata y cereal y también venden sus productos a diferentes empresas agroalimentarias.

“En lo que a la ganadería se refiere, en la actualidad, contamos con una granja cunícola, en Brahojos de Medina y otra avícola en Bobadilla del Campo. Tenemos una producción de 800 madres y unos 6.000 conejos cada 42 días y en lo que tiene que ver con la avicultura tenemos 35.000 pollos”, especifica.

José Manuel Chico Nieto con uno de sus animales. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Nuestro protagonista señala que “él y su hermano Aníbal son los dueños” pero que “ocasionalmente contratamos trabajadores para realizar determinadas labores como la cosecha de patatas o las cargas de animales y “también contratan empresas de servicios para realizar trabajos en el campo”.

“Tenemos las dos granjas ganaderas en integración. Estas integraciones tienen un precio más o menos fijo. Hay que producir el mayor número de animales con una máxima calidad. Haciendo las cosas bien sacas buena rentabilidad”, explica el profesional del campo.

José Manuel y su hermano trabajan duro para sacar adelante las explotaciones familiares cada día.

Los gastos y el futuro

“Es muy difícil de calcular cuánto podemos ganar en un mes o en un año. Todo varía. El 70% de los ingresos se va en gastos. La luz, el gasóleo, los fertilizantes, las semillas, los productos fitosanitarios… todo ha subido”, explica nuestro entrevistado.

El profesional del campo pide a las administraciones “menos burocracia” para “facilitar más las cosas” y “unos precios justos en la cadena alimentaria”. No duda en asegurar que ve el futuro “de forma incierta” con la “inestabilidad que hay a nivel mundial”.

“Nuestro negocio no corre peligro. Todavía nos quedan bastantes años y tenemos hijos, aunque no sabemos si van a seguir adelante con ello. Queremos seguir trabajando con salud y con el deseo de que exista una estabilidad a nivel mundial”, finaliza.