José Manuel Chico Nieto, agricultor y ganadero.

José Manuel Chico Nieto, agricultor y ganadero. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El campo

José Manuel (49), ganadero y agricultor de pueblo con 100 hectáreas: “El 70% de los ingresos se va en gastos”

El profesional ve el futuro “de forma incierta” y pide “menos burocracia” para “facilitar las cosas” a los que se dedican al campo.

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Carpio es un municipio de la provincia de Valladolid que, en la actualidad y según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), cuenta con una población que llega a los 923 habitantes.

Allí vive José Manuel Chico Nieto, de 49 años, y que lleva, prácticamente, una vida dedicada a la agricultura y a la ganadería. Junto a su hermano, Aníbal, trabajan cada día para sacar adelante sus 100 hectáreas de regadío y sus dos granjas.

Ventura González con su tractor en las tierras de Madrigal de las Altas Torres.

“Es muy difícil de calcular cuánto podemos ganar en un mes o en un año. Todo varía. El 70% de los ingresos se va en gastos. La luz, el gasóleo, los fertilizantes, las semillas, los productos fitosanitarios… todo ha subido”, explica José Manuel en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La vida de José

“Me defino como una persona normal y sencilla. Que se dedica a la agricultura y a la ganadería y al que le encanta el mundo rural y sus costumbres. Todo lo relacionado con el campo y la naturaleza”, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, José Manuel Chico Nieto.

Nuestro protagonista nació en Valladolid, pero lleva toda su vida en Carpio, municipio de la provincia vallisoletana. Tiene 49 años y se define como “agricultor y ganadero” asegurando que “lleva trabajando en la agricultura toda la vida” pero que “se incorporó de manera profesional en 1998”.

“Me encanta ver crecer los cultivos y a los animales. La agricultura y la ganadería son trabajos duros y sacrificados, pero también dan muchas satisfacciones”, señala nuestro protagonista, que es amante de la caza, la música y el deporte.

En lo que tiene que ver con su infancia, la recuerda de forma “feliz” y “todo el día en la calle jugando con sus amigos” y, también, echando una mano a sus padres en “el cuidado de los animales que teníamos en casa”.

Además, llegó a estudiar música y de niño tocaba en la banda del pueblo. Durante la adolescencia, junto a otros dos amigos, llegó a tocar en la Orquesta de Valladolid y a actuar por España y Portugal.

Una vida asociada al campo

Toda mi vida ha estado relacionada con la agricultura y la ganadería. Desde pequeño estuve muy ligado al mundo del campo y al de los animales. Ayudábamos a nuestros padres y siempre pensé en dedicarme a algo relacionado con el campo”, apunta.

Dejó sus estudios de BUP y, en la actualidad, cuenta “con una explotación agrícola y ganadera” con su hermano Aníbal. Ambas bajo el paraguas de la cooperativa agrícola y ganadera que lleva el nombre de Hermanos Chico Nieto Sociedad Cooperativa.

“Tenemos una cooperativa entre los hermanos. La explotación es familiar. Empezaron mis padres en los años 60 y 70 y luego tomamos el relevo mis hermanos y yo. En la actualidad estamos al frente Aníbal y yo”, explica nuestro entrevistado.

Un tractor en la explotación de José Manuel.

Un tractor en la explotación de José Manuel. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Trabajan, cada día, para sacar su negocio adelante.

La agricultura y la ganadería

“Actualmente contamos con una explotación de 100 hectáreas de regadío en los términos municipales de Carpio, Bobadilla del Campo y Brahojos de Medina. Cultivamos patata, cereal, colza, proteaginosas y oleaginosas”, explica José Manuel.

Añade que las ganancias “dependen de los años” pero que “cada año pierden un poco más de rentabilidad”. Son socios de varias cooperativas de patata y cereal y también venden sus productos a diferentes empresas agroalimentarias.

“En lo que a la ganadería se refiere, en la actualidad, contamos con una granja cunícola, en Brahojos de Medina y otra avícola en Bobadilla del Campo. Tenemos una producción de 800 madres y unos 6.000 conejos cada 42 días y en lo que tiene que ver con la avicultura tenemos 35.000 pollos”, especifica.

José Manuel Chico Nieto con uno de sus animales.

José Manuel Chico Nieto con uno de sus animales. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Nuestro protagonista señala que “él y su hermano Aníbal son los dueños” pero que “ocasionalmente contratamos trabajadores para realizar determinadas labores como la cosecha de patatas o las cargas de animales y “también contratan empresas de servicios para realizar trabajos en el campo”.

“Tenemos las dos granjas ganaderas en integración. Estas integraciones tienen un precio más o menos fijo. Hay que producir el mayor número de animales con una máxima calidad. Haciendo las cosas bien sacas buena rentabilidad”, explica el profesional del campo.

José Manuel y su hermano trabajan duro para sacar adelante las explotaciones familiares cada día.

Los gastos y el futuro

“Es muy difícil de calcular cuánto podemos ganar en un mes o en un año. Todo varía. El 70% de los ingresos se va en gastos. La luz, el gasóleo, los fertilizantes, las semillas, los productos fitosanitarios… todo ha subido”, explica nuestro entrevistado.

El profesional del campo pide a las administraciones “menos burocracia” para “facilitar más las cosas” y “unos precios justos en la cadena alimentaria”. No duda en asegurar que ve el futuro “de forma incierta” con la “inestabilidad que hay a nivel mundial”.

“Nuestro negocio no corre peligro. Todavía nos quedan bastantes años y tenemos hijos, aunque no sabemos si van a seguir adelante con ello. Queremos seguir trabajando con salud y con el deseo de que exista una estabilidad a nivel mundial”, finaliza.