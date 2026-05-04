El campo de Castilla y León vuelve a la calle contra el hundimiento de la rentabilidad: "Estamos desamparados"

Las organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León, Asaja, UCCL y la Alianza Upa-COAG, participan en una concentración y manifestación para denunciar la especulación en el mercado del gasóleo agrícola y los fertilizantes, el pasado 18 de marzo Rubén Cacho ICAL

El campo de Castilla y León volverá a movilizarse en la calle el próximo 20 de mayo en Valladolid contra el hundimiento de la rentabilidad.

Las organizaciones profesionales agrarias Asaja, UCCL y la Alianza UPA-COAG han convocado nuevos actos reivindicativos por una situación que está" llevando a pérdidas a muchos subsectores, como los cereales y el resto de cultivos herbáceos".

"En una situación bélica con dos frentes abiertos, Oriente Medio y Rusia-Ucrania, la situación del campo empeora cada día, al no repuntar las cotizaciones de los productos agrarios", han alertado las opas.

Y han subrayado que "siguen alcanzando récords los precios de los insumos, en particular de los carburantes y los fertilizantes".

Además, han hecho hincapié en que "el sector lácteo, que atravesaba una situación coyunturalmente más equilibrada, se ha visto obligado, por la imposición de la parte compradora, a firmar contratos por tres meses con una caída del precio del 14%".

Un "clima de desánimo"

"Este nuevo marco ha frenado las inversiones, está provocando el abandono de granjas, y ha llevado a una reducción de la producción de leche a través de la disminución de los censos", han afirmado.

Y han destacado que, a este problema, se suma "el que sufre toda la ganadería, las consecuencias económicas de enfermedades animales cuyo control no está en manos del sector".

"Y también hay que añadir el estado de alerta permanente y de desconfianza que vive el campo ante las consecuencias que puede tener para el sector la entrada en vigor de acuerdos internacionales, como es el caso de Mercosur y otros que están en camino", han añadido.

Las opas han señalado que, "en medio de este clima de desánimo de los agricultores y ganaderos, desamparados además tanto por la Unión Europea como por el Estado y la Junta", han convocado esta movilización, que tendrá lugar el miércoles 20 de mayo, en Valladolid, y que "con seguridad será seguida por otras medidas de protesta".

Medidas políticas, arancelarias y fiscales

Las organizaciones convocantes han reclamado "medidas políticas, arancelarias y fiscales para que bajen los costes de los insumos".

Y para que repunten los precios de los productos, al menos hasta cubrir los costes de producción, mientras los mercados "no alcancen un equilibrio más justo", y a la vez continúen "distorsionados por los grandes conflictos bélicos", las organizaciones agrarias han exigido "ayudas económicas más allá de las ya aprobadas".

Las opas han recordado que, mientras que las del Estado "nacieron escasas y ahora se han quedado todavía más cortas", la Unión Europea y la Junta de Castilla y León "ni siquiera se han acordado de los agricultores y ganaderos".

El sector ha reclamado, además, que al menos se cumpla con los mínimos que establece el Marco Temporal de Ayudas Estatales para la Crisis de Oriente Medio (Metsaf), aprobado el pasado 29 de abril por la Comisión Europea.

El Marco establece "que se pueda compensar, vía ayudas, hasta el 75% del coste adicional en el que, hasta finales de año, incurran los agricultores y ganaderos por el sobre coste de fertilizantes y carburantes".