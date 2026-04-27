Una oportunidad de oro para el campo de Castilla y León: la UE impulsa los biocombustibles ante la guerra de Irán

Un agricultor en la localidad zamorana de Sobradillo de Palomares, en una imagen de archivo J.L. Leal ICAL

Una oportunidad de oro para los agricultores de Castilla y León. El plan de la Comisión Europea para hacer frente a la dependencia de combustibles podría tener, a juicio de la organización profesional agraria Asaja, un gran impacto en la Comunidad.

El plan europeo, que aboga por aumentar la producción nacional de biocombustibles sostenibles y las alternativas a los fertilizantes químicos, tendría repercusiones en Castilla y León que, según Asaja, tiene "un gran potencial por desarrollar".

"La producción europea de biomasa, complementada con el biogás y el biometano, tienen un papel estratégico para sustituir la dependencia de combustibles fósiles importados", ha señalado Asaja.

Y ha hecho hincapié en que estos proyectos, vinculados a explotaciones y cooperativas agrícolas y ganaderas, pueden "reducir la dependencia del petróleo y a la vez generar ingresos adicionales para los agricultores y crear una nueva fuente de valor en el medio rural".

La organización, además, ha hecho hincapié en "lo relevante que es equilibrar con alternativas sostenibles el consumo energético para una comunidad con amplias superficies de cultivo cerealista y que es la mayor consumidora de carburantes del país".

Nutrientes reciclados

Asaja también ha destacado otro de los puntos contenidos en la comunicación de la Comisión Europea, el referido a identificar alternativas a las materias primas fósiles para los fertilizantes y promover soluciones circulares de base biológica.

Ello a través de fórmulas que combinen la recuperación de nutrientes reciclados de origen agrario, como estiércoles, purines o restos de cosecha.

"Estas propuestas contribuirían a hacer más sostenible el sector agrario regional y a la vez contribuir a una transición energética eficiente", ha señalado Asaja.

Con todo, la organización ha destacado que para ello "es fundamental el compromiso coordinado de todas las administraciones para que se establezca una regulación clara".

Y también "una planificación territorial adecuada que responda a las necesidades locales y contar con incentivos bien diseñados y que repercutan en el campo, además de promover modelos de participación activa del sector agrario".

Plantas de biogás

Por último, Asaja ha valorado positivamente que haya un importante número de empresas, de promotores, que han presentado proyectos de plantas de biogás en Castilla y León, muchos de los cuales "están en distintas fases administrativas para conseguir las licencias".

"Por el interés estratégico de las mismas, en el que está involucrado el sector primario, Asaja pide el decidido apoyo de todas las administraciones implicadas y un acortamiento de los plazos para que se vayan convirtiendo en realidades lo antes posible", ha señalado.

En todo caso, la organización ha recordado que Castilla y León tiene "un amplio territorio que permite instalar estas plantas en lugares en los que se minimicen los impactos, consiguiendo además con ello una mejor aceptación de la población local".