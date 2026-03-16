Los apicultores de Castilla y León exigen al Gobierno "medidas urgentes" ante la subida del combustible

Los apicultores de Castilla y León han exigido este lunes al Gobierno "medidas urgentes" ante la subida del precio del combustible por la guerra de Irán.

El sector apícola de COAG Castilla y León se ha mostrado "profundamente preocupado" por la actual situación de escalada de precios, siendo el combustible "uno de los principales costes que se repercuten sobre las explotaciones al ser un bien necesario para el desarrollo de la actividad".

"Este incremento repentino de los costes está deteriorando gravemente la viabilidad de las explotaciones profesionales, y de mantenerse en el tiempo, colocará a los apicultores profesionales de nuestra región en una situación muy complicada", ha denunciado.

COAG ha recordado que el sector apícola profesional de Castilla y León "ya viene atravesando el último año una situación muy complicada como consecuencia de los eventos meteorológicos que castigan constantemente a las explotaciones".

También ha hecho referencia a "los incendios acaecidos durante el último año y la gestión de la Varroa, la cual es cada vez más difícil y costosa de manejar y controlar".

Y ha alertado de "la grave situación de mercado con importaciones masivas de mieles principalmente de China, Ucrania, Argentina y Uruguay con precios que se encuentran muy por debajo de los costes de producción, en el entorno de los 2,00 €/kg".

"Y después de la aplicación provisional del acuerdo UE-Mercosur resultará muy complicado trasladar suficientemente este incremento de costes en el valor de las mieles, lo que agravará más el deterioro económico del sector", ha añadido.

El sector apícola de COAG Castilla y León ha asegurado que la apicultura profesional "está especialmente afectada por este incremento de costes" y que "no se beneficia del uso del carburante profesional o bonificado".

"Por tanto, se ve obligada a asumir el precio y volatilidad del carburante convencional con lo que esto supone en términos de competitividad", ha señalado.

El sector apícola de COAG Castilla y León ha solicitado al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que muestren "la suficiente sensibilidad con este sector, teniéndolo presente en el paquete de medidas anunciadas".

"Además de ejercer una importante labor en la producción de alimentos de calidad, como mieles y polen, principalmente, tiene un papel muy importante en el mantenimiento de nuestro Medio Ambiente y la fijación de población en el medio rural", ha zanjado.