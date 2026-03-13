El petrolero Callisto anclado en el puerto Sultán Qaboos mientras el tráfico disminuye en el estrecho de Ormuz Reuters

El campo de Castilla y León sale a la calle el 18 de marzo contra la "especulación" con el gasóleo en plena guerra de Irán.

Asaja, UCCL y la Alianza UPA-COAG han convocado a los agricultores y ganaderos de la Comunidad a movilizarse en Valladolid para denunciar la "especulación creciente" en los precios del carburante agrícola y los fertilizantes, en "un momento crítico para el campo de Castilla y León".

Se trata del segundo acto de la campaña de protestas emprendida el pasado martes con la concentración celebrada frente a las puertas del centro logístico de hidrocarburos de Exolum en Santovenia de Pisuerga (Valladolid).

En aquella movilización, los líderes de las opas advirtieron que las medidas de presión no cesarán hasta que se consigan respuestas claras por parte del Gobierno, que palíen la insoportable espiral de precios de los insumos.

"El sector agrario atraviesa un momento extremadamente delicado ante la subida de costes de insumos esenciales para la producción, que se disparan por la situación bélica que se vive en todo Oriente Medio", han señalado las organizaciones en un comunicado.

Y han recalcado que "no existen razones que justifiquen estas alzas de precios en el momento actual, más allá del afán especulativo de los operadores del mercado de combustibles y fertilizantes para aprovechar el escenario de incertidumbre generado por el conflicto".

"Estos operadores trabajan con coberturas, contratos a plazo y stocks comprados meses antes de la entrega, por lo que no se justifica que se estén aplicando subidas de precio desde el minuto uno del inicio de los ataques, coincidiendo con una época de máxima demanda", han denunciado.

Desde Asaja, UCCL y la Alianza UPA-COAG han reclamado que el Gobierno central "actúe en consecuencia y apruebe mecanismos en defensa de los profesionales del campo".

"Lo primero para frenar en lo posible esta espiral insoportable de precios, y lo segundo estableciendo medidas que palíen las pérdidas que esta situación suponga para las explotaciones agrarias y ganaderas", han añadido.

Concentración en Valladolid

El punto de concentración de los agricultores, que llegarán de todas las provincias de Castilla y León, será la Plaza del Milenio, a las puertas de la Delegación del Gobierno.

De allí la manifestación partirá, recorriendo las calles de Valladolid, hasta la sede de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

En ambos destinos se entregará un escrito, dirigido a los responsables, tanto al delegado del Gobierno, Nicanor Sen, como a la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en funciones, María González Corral, con las demandas de los congregados.

Está prevista la participación simbólica de cuatro tractores, que abrirán y acompañarán el recorrido de la manifestación.

Los responsables de las organizaciones convocantes han indicado que estarán a disposición de los medios de comunicación al comienzo de la protesta, previsto para las 12:00 horas, frente a la Delegación del Gobierno en Valladolid.