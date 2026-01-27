Agrovid y SIEB reúnen a más de 130 empresas en la gran cita del sector del vino: 8.000 m² de maquinaria y equipos

Feria de Valladolid reúne durante tres días a profesionales de la viticultura y la vinicultura en las ferias Agrovid y Salón Ibérico de Equipamiento para Bodegas (SIEB), que cumplen su cuarta y tercera edición, respectivamente. Desde este martes, más de 130 empresas presentan en una exposición de 8.000 metros cuadrados maquinaria, equipos y soluciones para el viñedo y la bodega.

La presentación de novedades y el análisis de los retos de futuro del sector son las líneas maestras de Agrovid y SIEB. De la mano de empresas de España, Portugal, Italia y Bélgica los visitantes encontrarán propuestas para cada una de las etapas de trabajo en vitivinicultura. El perfil de los visitantes acreditados muestra una elevada especialización y procedencia de toda la geografía española y portuguesa, con gran presencia de las comarcas de la cuenca del Duero.

Este martes, han presidido la inauguración de ambas ferias la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, el alcalde de Valladolid y presidente del Consorcio de la Institución Ferial, Jesús Julio Carnero, y el presidente del Comité Ejecutivo de la Feria de Valladolid, Víctor Caramanzana.

Importancia socioeconómica del sector

Un informe de la Interprofesional del Vino de España cifra en 22.350 millones de euros el valor agregado bruto del sector vitivinícola, que representa una aportación al PIB nacional del 1,6%. España sigue siendo el país con mayor superficie de viñedo, con una media de 924.000 hectáreas en el periodo 2019-2024, y copa el 13% del viñedo mundial.

Lidera también la superficie de viñedo ecológico, con 166.000 hectáreas, y la cadena de valor del sector vitivinícola contribuye a crear y mantener más de 386.000 puestos de trabajo. El secano sigue siendo mayoritario en viñedo, con un 67% de la superficie total, cifra que aumenta hasta el 86% en Castilla y León. Las comunidades con mayor porcentaje de viñedo de regadío son Navarra, Baleares y la Comunidad Valenciana.

Respecto al cultivo ecológico, en Cataluña y Baleares supone ya más de la mitad del total y en Murcia se sitúa en el 46% mientras que Castilla y León y Castilla-La Mancha suman el 15,7 y el 17,3%, respectivamente.

El registro de viticultores en España alcanza las 532.000 personas y respecto a la dimensión de las explotaciones solo un 4% superan las 10 hectáreas. Es un sector muy atomizado, especialmente en Galicia y Castilla y León, mientras que País Vasco, Cataluña y Extremadura cuentan con un mayor porcentaje de viñedos superiores a 10 hectáreas. Respecto a la producción, se observa un incremento de los vinos blancos, impulsado por las tendencias de la demanda, que suponen ya el 57% del total, frente al 43% de tintos y rosados.

El informe ofrece también cifras sobre inversiones del sector vitivinícola en el exterior y los flujos de entrada de inversión extranjera directa en España. En el primer caso ascendieron a 61,1 millones de euros y en el segundo a 28,4 millones. En el acumulado de la última década suma 846 millones, que proceden principalmente de Alemania, Luxemburgo, Reino Unido y Países Bajos.

Mesas redondas

El acuerdo alcanzado a finales del pasado año entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre medidas de apoyo al sector vitivinícola abre nuevos horizontes, con propuestas que contemplan actuaciones en materia de desalcoholización, etiquetado o inversiones. Y sobre el nuevo orden del vino en Europa se hablará en la primera mesa redonda de las jornadas que se desarrollarán en Agrovid y SIEB.

En ella intervendrán el director general de la Federación Española del Vino, entidad que agrupa a la mayoría del sector bodeguero, José Luis Benítez; el presidente del Consejo Sectorial Vitivinícola de Cooperativas Agroalimentarias de España, Fernando Ezquerro; el presidente del Consejo Regulador Ribera del Duero, Enrique Pascual; y el jefe del Servicio de Inversiones en Industrias Agroalimentarias de la Junta, Fernando Pita. Estará moderada por el periodista Rafael Daniel, director de El Economista Agro.

El Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Castilla y León y Cantabria y el grupo Interempresas colaboran con Feria de Valladolid en la organización del ciclo de conferencias.

José Antonio Rubio, miembro del Colegio y jefe de la sección de cultivos leñosos del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, ha manifestado que "queremos que tengan cabida diferentes tipos de vitivinicultura y escuchar voces de distintas procedencias que nos permitan conocer qué se está haciendo tanto en cultivo como en elaboración".

Experiencias vitícolas en climas atlánticos, de montaña o con escasez hídrica, qué tendencias se siguen en la elaboración de vinos, el uso de cubiertas vegetales para cuidado de suelo, tecnología del frío en bodega, implantación de variedades minoritarias y nuevas, la influencia del corcho y la barrica en enología o análisis sobre vendimia mecánica en distintas regiones son algunas de las cuestiones que se abordarán en las mesas redondas de Agrovid y SIEB.

Además, se presentarán varios proyectos de investigación desarrollados por la Asociación Española para la Valorización de la Biomasa (Avebiom) y las Cooperativas Agroalimentarias de España y la Plataforma Tecnológica del Vino (PTV).

En el primer caso, se trata del proyecto ThERBN sobre alternativas para la gestión de podas de viñedo y, en el segundo, darán a conocer resultados de los programas Smartwinery sobre producción inteligente y competitividad en pequeñas y medianas bodegas, prácticas sostenibles para mitigar el cambio climático y estrategias sostenibles para la obtención de uvas con baja concentración de azúcares y vino desalcoholizado.

También la organización agraria Asaja y Empresa Agraria promueven una mesa redonda para analizar qué estrategias preventivas pueden tomarse frente al mildiu, una jornada en la que intervendrán especialistas y viticultores.