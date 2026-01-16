Agrovid recupera sus fechas tradicionales para situar a Valladolid “en el epicentro del viñedo ibérico”

El director general de la Feria de Valladolid, Alberto Alonso, junto a José Antonio Rubio, miembro del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Castilla y León y Cantabria

La Feria de Valladolid acogerá del 27 al 29 de enero de 2026 una nueva edición de Agrovid, la feria para el cultivo de la viña y el Salón Ibérico de Equipamiento para Bodega (SIEB), dos certámenes bienales que regresan a sus fechas habituales tras el cambio sufrido en la anterior edición por la celebración de los Premios Goya en ese lugar.

AGROVID 2026 se presenta como el gran punto de encuentro del sector de la viticultura, donde durante tres días profesionales del vino y la uva podrán conocer las últimas innovaciones en maquinaria, equipamiento y tecnología para el viñedo, asistir a jornadas técnicas especializadas y establecer contactos con fabricantes, distribuidores y expertos del sector.

El director general de la Feria de Valladolid, Alberto Alonso, ha subrayado durante la presentación que el objetivo sigue siendo “posicionar a Valladolid y a Castilla y León en el epicentro del viñedo ibérico e impulsar los negocios alrededor del vino”.

En este sentido, destaca que Agrovid y Sieb son “dos certámenes complementarios, útiles para cualquier profesional relacionado con la uva y el vino, desde la viña hasta la bodega y la distribución”.

La próxima edición contará con 130 marcas expositoras (150 hace dos años), procedentes de países como España, Italia, Portugal y Bélgica, de las cuales un tercio participará por primera vez, lo que refuerza el carácter dinámico de la convocatoria.

Desde España, las empresas llegarán desde Galicia, Cataluña, Aragón, Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Madrid y Castilla y León, reflejando un origen geográfico muy diverso. “Somos ambiciosos y queremos que este número crezca en el futuro; esperamos que cualquier profesional que nos acompañe encuentre rentable su tiempo”, señaló Alonso.

En cuanto a la afluencia, ya se han registrado más de mil visitantes profesionales, en su mayoría procedentes de Castilla y León, aunque la organización considera que el reto de consolidar el certamen como un evento de ámbito nacional ya se ha logrado tanto por la oferta como por el perfil de los asistentes.

El contexto del sector vitivinícola, según Alonso, es complejo, marcado por el descenso del consumo de vino, una coyuntura difícil del sector primario y factores como el acuerdo con Mercosur.

“El sector está inquieto, pero esta feria es la mejor forma de compartir puntos de vista y propiciar colaboraciones que ayuden a afrontar el futuro”, afirmó, confiando en que AGROVID 2026 sea un punto de inflexión tras la caída de visitantes sufrida en la anterior edición, cuando el cambio de fechas redujo la asistencia de 6.000 a 4.500 personas.

Programa

Por su parte, José Antonio Rubio, miembro del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Castilla y León y Cantabria, destacó la importancia del programa técnico, diseñado en colaboración con la Feria. “Hemos optado por un formato ágil, tocando muchos temas y dejando a un lado otros más conocidos, como la poda, para aportar enfoques distintos y muy ligados a los expositores”, explicó.

El programa incluirá mesas redondas y conferencias breves de 45 minutos, con un formato participativo y dinámico. Desde el día de la inauguración se celebrará una primera mesa sobre aspectos legislativos y el nuevo ‘paquete del vino’, con ponentes de alto nivel. Posteriormente, se abordarán los retos de la viticultura según el territorio, desde los problemas de humedad en Galicia hasta la sequía o los climas de montaña.

Ofrecerá jornadas técnicas sobre temas clave para el viñedo, enfocándose en la innovación en maquinaria agrícola, la sostenibilidad y las nuevas tecnologías.

Expertos y profesionales del sector compartirán conocimientos y soluciones prácticas para una viticultura más eficiente y competitiva.

Además, organizaciones como ASAJA y empresas agrarias promoverán jornadas específicas, como una mesa sobre estrategias preventivas frente al mildiu, y se presentarán proyectos de investigación impulsados por AVEBIOM y cooperativas, centrados en la valorización de la biomasa, la gestión de las podas, la producción inteligente y competitiva, la sostenibilidad y la adaptación al cambio climático.

También se debatirán nuevas tendencias del sector, como la reducción del grado alcohólico y el auge del vino 0,0.