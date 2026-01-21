Valladolid, capital mundial del enoturismo: expertos de Europa, Asia y América se dan cita el 3 y 4 de marzo

Presentación de la Feria Internacional de Enoturismo a cargo de la jefe de Área de Turismo Cultural y Marketing de Contenidos de Turespaña, Natalia Briales; el director general de Abadía Retuerta, Enrique Valero, y el director general de Feria de Valladolid, Alberto Alonso, este miércoles Juan Lázaro ICAL

Valladolid se convertirá los próximos 3 y 4 de marzo en el centro internacional del enoturismo al acoger la séptima edición de la Feria Internacional de Enoturismo (FINE). Se trata de un evento que reunirá en la capital vallisoletana a profesionales especializados en este segmento procedentes de Europa, Asia y América.

El director general de Feria de Valladolid, Alberto Alonso, subrayó durante la presentación del evento en Fitur que FINE es una plataforma de negocio internacional para los profesionales del enoturismo y un evento que “contribuye a reforzar nuestro posicionamiento en el mercado global. Los resultados de las seis ediciones anteriores avalan la idoneidad y vigencia del modelo, que fue pionero en su apuesta por el sector”.

Asimismo, celebró la colaboración de instituciones, empresas y organizaciones profesionales “que comparten la apuesta por el enoturismo y por hacernos visibles en el mercado internacional como un destino de primer nivel”. “Turespaña, la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Valladolid, la Federación Española del Vino, la Confederación de Agencias de Viajes, Abadía Retuerta, Protos, Dehesa de los Canónigos, Ferrer Wines y Bodegas Alvear son nuestros compañeros de viaje en este apasionante proyecto”, enfatizó.

Entre las novedades de la convocatoria de este año destaca la incorporación del oleoturismo a la oferta, un producto en desarrollo que “complementa y refuerza al turismo del vino, un modelo capaz de sumar aliados como la gastronomía, la historia, la cultura o la naturaleza”.

En cuanto al enoturismo se podrá disfrutar de propuestas de Italia, Portugal, Eslovenia y España, con nuevas incorporaciones como las rutas Ribeira Sacra y Campo de Cariñena, que se suman a territorios habituales de Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco, Canarias, Madrid, Navarra, La Rioja y, por supuesto, Castilla y León, entre otros.

Asimismo, según se anunció en Fitur, está confirmada la participación de touroperadores y agencias de Canadá, Estados Unidos, México, países del norte de Europa, Brasil, Tailandia, Italia, Reino Unido, Bulgaria, Polonia y Turquía, entre otros. “A día de hoy más de medio centenar de compradores van a asistir por primera vez a nuestro mercado de contratación”, explicó Alonso.

Los datos globales de participación en FINE se situarán en torno a 140 bodegas, rutas y hoteles, y un centenar de touroperadores incluidos en el programa oficial de compradores. Además, este evento está abierto a otros perfiles de agencias de viajes interesadas en incorporar a sus paquetes turísticos experiencias con la cultura del vino como hilo conductor.