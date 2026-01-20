El cielo elige a Castilla y León en Fitur: un stand para sentirse como en la luna y disfrutar del esperado eclipse solar

El stand recrea el efecto visual de un cielo estrellado y el paso de estrellas fugaces, generando un efecto visual llamativo y de impacto. JCYL

Castilla y León estará presente en la 46ª edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebrará en Madrid del 21 al 25 de enero, con una propuesta muy especial centrada en el astroturismo y en uno de los grandes acontecimientos naturales de los próximos años: el eclipse total de sol de agosto de 2026, que podrá verse de forma privilegiada desde la Comunidad.

Bajo el lema ‘Castilla y León, el cielo nos ha elegido’, la Junta apuesta por una promoción turística unificada que combina naturaleza, patrimonio y experiencias únicas. Fitur se convierte así en un escaparate clave para mostrar destinos, generar oportunidades de negocio y reforzar la imagen de Castilla y León como destino turístico de primer nivel.

El astroturismo es el eje central de la propuesta de este año. Castilla y León es la comunidad con más espacios certificados por la Fundación Starlight, lo que la sitúa como uno de los mejores lugares de España para observar el cielo nocturno, las estrellas y los fenómenos astronómicos.

El próximo eclipse solar refuerza esta idea y convierte a la Comunidad en un lugar de referencia a nivel internacional.

Para trasladar esta experiencia al público, Castilla y León contará con un stand de 929 metros cuadrados, ubicado en el pabellón 9 de IFEMA, diseñado como una recreación del cosmos.

La iluminación, la arquitectura y los elementos decorativos simularán un cielo estrellado con estrellas fugaces, planetas y cuerpos celestes suspendidos. En el centro del espacio destacará una gran media cúpula que recuerda a la superficie de la Luna.

Uno de los puntos más llamativos será la pantalla central, que dará la bienvenida a los visitantes con la imagen de ‘El Cielo de Salamanca’, la conocida pintura mural del siglo XV atribuida a Fernando Gallego. Además, el stand incluirá un túnel interactivo que permitirá al público sentirse en pleno universo y vivir de forma inmersiva la experiencia de observar el cielo de Castilla y León.

Junto al astroturismo, el stand mostrará la amplia oferta turística de la Comunidad. Habrá espacios dedicados al patrimonio, con especial atención a las tres ciudades Patrimonio Mundial de la UNESCO; a la enogastronomía, con protagonismo para las nueve Rutas del Vino de Castilla y León; y al turismo rural y de naturaleza, con sus espacios naturales protegidos, Reservas de la Biosfera y el Geoparque reconocidos por la UNESCO. También tendrá presencia la Semana Santa, uno de los grandes referentes culturales y turísticos de la Comunidad.

Comercialización

Fitur será también un punto clave para la comercialización turística. El stand contará con una zona de trabajo destinada a reuniones entre empresas del sector, agencias de viaje y turoperadores.

Está prevista la participación de 154 empresas y profesionales, entre patronatos de turismo, ayuntamientos, bodegas, agencias, asociaciones hoteleras, guías turísticos y alojamientos rurales.

Durante los primeros días, dirigidos a profesionales, se presentarán nuevos productos turísticos y eventos culturales para 2026, como la exposición de Las Edades del Hombre ‘EsperanZa’, que se celebra en Zamora, o el VI Concurso Internacional ‘Cocinando con Trufa’, que tendrá lugar en Soria en febrero.

El fin de semana, el stand se transformará en un espacio pensado para el público general y familiar, con una programación llena de actividades: talleres infantiles, música en directo, danza, mascaradas y distintas actuaciones que mostrarán la riqueza cultural y turística de Castilla y León.

Con esta propuesta, Castilla y León quiere demostrar en FITUR que su cielo, su patrimonio y su diversidad turística la convierten en un destino único… y que, esta vez, el cielo realmente la ha elegido.