La ley marca las normas: aunque uses durante muchos años un patio compartido no eres finalmente su propietario

Los conflictos por patios, jardines y espacios comunes son mucho más habituales de lo que parece en España. Y no, no hace falta ver algún capítulo de La Que Se Avecina para comprobarlo.

En muchas comunidades de vecinos o viviendas colindantes se puede comprobar en primera persona. ¿Verdad? Y es que el paso de los años acaba convirtiendo determinados usos cotidianos en una especie de “costumbre” que algunos interpretan como un derecho adquirido.

La respuesta del vecino suele ser eso de “siempre lo he hecho así”. Pues bien, no siempre es así.

Sin embargo, la justicia insiste en recordar que utilizar un espacio durante décadas no convierte automáticamente a nadie en propietario.

La cuestión vuelve ahora al primer plano tras una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas, recogida por Idealista que aclara los límites de la usucapión, la figura jurídica que permite adquirir una propiedad por posesión continuada en el tiempo.

El fallo deja una conclusión que dice que cuando el uso de un patio es compartido o tolerado entre vecinos, resulta muy difícil acreditar la posesión exclusiva necesaria para convertirse en dueño legal del inmueble.

El asunto no es menor ya que en muchas ciudades y pueblos españoles existen patios interiores, zonas comunes o pequeños terrenos anexos cuyo uso se ha mantenido sin conflictos aparentes durante generaciones. Pero la realidad jurídica puede ser muy distinta de la percepción vecinal.

Castilla y León

En comunidades como Castilla y León sabemos de lo que hablamos. Aquí la dispersión urbanística y la antigüedad de numerosas viviendas favorecen este tipo de situaciones.

La comunidad cuenta con 2.248 municipios y una gran diversidad de inmuebles tanto en núcleos urbanos como rurales, donde abundan patios interiores, corrales y espacios de uso compartido entre propiedades colindantes.

No existe una cifra oficial pública que contabilice el número total de patios de vecinos o patios de luces en Castilla y León.

Al tratarse de elementos privados integrados en edificios residenciales o fincas particulares, su número es muy elevado y difícil de registrar de forma centralizada.

Además, en muchas localidades pequeñas todavía persisten construcciones tradicionales donde los límites físicos de las propiedades no siempre coinciden con la documentación registral o catastral.

Con el paso del tiempo, reformas, ampliaciones y acuerdos verbales entre familias pueden generar situaciones ambiguas sobre el uso y la titularidad de determinados espacios.

La normativa urbanística también juega un papel importante. Los patios están regulados por los ayuntamientos a través de los planes generales de ordenación urbana (PGOU) y otras disposiciones recogidas en boletines oficiales, especialmente en cuestiones relacionadas con ventilación, iluminación y habitabilidad.

Sin embargo, estas normas urbanísticas no resuelven automáticamente los conflictos de propiedad cuando aparecen discrepancias entre vecinos.

La sentencia

La resolución de la Audiencia Provincial de Las Palmas analiza precisamente uno de esos conflictos vecinales que se prolongan durante décadas.

El caso enfrentaba a propietarios de dos fincas colindantes por un patio de 49 metros cuadrados en el que incluso se había construido una piscina.

El demandante ejercitó una acción reivindicatoria de propiedad apoyándose en el artículo 348 del Código Civil, al considerar que ese espacio formaba parte de su parcela.

El origen del problema se remontaba a antiguas adjudicaciones de solares realizadas por la Administración local, cuyos límites fueron desdibujándose con el tiempo debido a obras y modificaciones realizadas por los propietarios.

La parte demandada defendía que había adquirido parte del terreno mediante usucapión, es decir, por haber utilizado el patio de forma continuada durante años.

El artículo 1959 del Código Civil establece que la usucapión extraordinaria requiere 30 años de posesión continuada.

Pero además, según el artículo 1941 y la doctrina consolidada del Tribunal Supremo, esa posesión debe ejercerse “en concepto de dueño”. Esto significa que quien ocupa el espacio debe comportarse como propietario exclusivo, de forma pública, visible y sin reconocer derechos ajenos.

Y ahí estuvo la clave del caso.

La Audiencia Provincial consideró probado que el uso del patio no había sido exclusivo, sino compartido entre ambas familias desde el origen.

Según la sentencia, los propietarios iniciales —que además eran hermanos— habían acordado conjuntamente la construcción de la piscina: uno aportó el dinero y el otro realizó los trabajos de albañilería.

Ese pacto inicial resultó determinante para el tribunal, porque convertía la utilización del patio en un uso consentido y tolerado, incompatible con la idea de posesión exclusiva exigida para la usucapión.

Además, durante el procedimiento quedó acreditado que el anterior propietario de la vivienda del demandante accedía habitualmente al patio mediante una puerta independiente desde la calle.

Ese acceso reforzaba la idea de disfrute común del espacio.

Para la Audiencia, no existía el llamado “plus dominical”, es decir, esa conducta inequívoca propia de quien actúa como dueño único frente a terceros.

El tribunal situó el cambio de escenario en 2012, cuando la demandada retiró la escalera que permitía acceder al patio desde la vivienda vecina.

Ese acto sí podía interpretarse como un comportamiento excluyente y propio de un propietario.

Sin embargo, desde entonces hasta la presentación de la demanda apenas habían pasado diez años, muy lejos de los treinta exigidos legalmente para consolidar la usucapión extraordinaria.

Finalmente, tanto el juzgado de primera instancia como la Audiencia Provincial reconocieron al demandante la propiedad de casi 21 metros cuadrados del patio, al considerar que únicamente esa superficie quedaba acreditada documentalmente.