Los economistas urgen a Castilla y León a abrirse a Asia y América Latina ante el "cambio de era" en el comercio mundial

El director de EcovaEstudios, Juan Carlos de Margarida, durante su rueda de prensa de este miércoles en Valladolid

El Servicio de Estudios Económicos de Castilla y León (EcovaEstudios), dependiente del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora, ha presentado este miércoles el Observatorio Económico de Comercio Exterior 2025.

El director de EcovaEstudios, Juan Carlos de Margarida, ha destacado que el Observatorio constata que el comercio internacional "se transforma en un terreno volátil y lleno de peligros" y ha sido rotundo en su advertencia.

"El comercio exterior no se enfrenta a una crisis, se enfrenta a un cambio de era y la crisis global obliga a Castilla y León a reinventar su economía", ha destacado.

De Margarida ha considerado que "es necesario diversificar mercados, puesto que no se puede depender en exceso de destinos vulnerables a sanciones o represalias comerciales, por lo que es vital buscar nuevos nichos en Europa, Asia y América Latina".

Mejora de las exportaciones

El director de EcovaEstudios ha manifestado que Valladolid y Burgos "despuntan en exportaciones, creciendo en su conjunto regional un 0,2% respecto al año anterior".

"La mitad de las exportaciones hacia Europa están relacionadas con el sector automovilístico, no obstante, ese dato se reduce cuando se destinan hacia Latinoamérica", ha afirmado.

Y ha asegurado que "un dato reseñable es la mejoría en un 19,2% de las exportaciones a Estados Unidos respecto de 2024".

Si atendemos a la realidad macroeconómica internacional, De Margarida ha asegurado que se puede establecer "una serie de matices que caracterizan el comercio global".

"Entre ellas, destacan las tensiones por políticas arancelarias de la administración Trump y el impacto del tránsito comercial en el estrecho de Ormuz, que obliga a reconfigurar rutas comerciales con el consiguiente aumento de costes de transporte", ha afirmado.

Y ha añadido también la "incertidumbre financiera que provoca la reducción de la inversión empresarial y presiona a los Bancos Centrales a mantener tasas de interés elevadas".

El "riesgo" de recesión

El director de EcovaEstudios ha destacado que, en todo ello, subyace "ese riesgo a la recesión, lo que puede provocar un aumento del desempleo, menor consumo, reducción de la inversión y baja producción de bienes y servicios".

En este sentido, las variables analizadas por EcovaEstudios concluyen que "cuanto más se prolongue la guerra, más devastador será su impacto en el suministro energético internacional, la inflación y la estabilidad económica".

De Margarida ha alertado también en su intervención de "las consecuencias directas en la pérdida de poder adquisitivo de los hogares, el aumento de los costes de transporte y la fragmentación de las cadenas de suministro”.

La inestabilidad económica puede llevar, a su juicio, a un "peligro inminente, traducido en un escenario de estanflación, caracterizado por precios altos, aumento del desempleo y un crecimiento económico débil con una solución lenta y compleja".

Diversificar mercados

De Margarida ha considerado que "Castilla y León viene de un 2025 con disminución de las exportaciones por la situación geopolítica, de la reducción de la competitividad por el aumento de precios, principalmente derivados de la falta de autonomía energética por parte de España".

Todo ello arroja "una situación inestable, donde los sectores de la agricultura, el transporte o la industria agroalimentaria, principales nichos exportadores, ven minorados sus márgenes haciendo peligrar su continuidad".

Por todo ello, "a estrategia de comercio exterior de Castilla y León pasa por responder con un protocolo de resistencia y reposicionamiento competitivo".

A este respecto, De Margarida ha considerado que "es necesario diversificar mercados, puesto que no se puede depender en exceso de destinos vulnerables a sanciones o represalias comerciales, por lo que es vital buscar nuevos nichos en Europa, Asia y América Latina".

En este contexto, "resulta esencial proteger el tejido empresarial exportador del impacto de costes energéticos y de transporte, encareciendo las fabricaciones de sectores como el agroalimentario, químico, automoción o maquinaria".

"En zona de riesgo"

Como conclusión, el director de EcovaEstudios ha afirmado que "la realidad es que el crecimiento de Castilla y León entra en zona de riesgo por el nuevo contexto global, ya que la volatilidad internacional deja de ser coyuntural y se convierte en estructural".

"No estamos ante una crisis puntual, sino ante un cambio de ciclo. El sector exterior de Castilla y León se enfrenta a uno de los momentos más complejos de las últimas décadas", ha afirmado con rotundidad.

Y ha hecho hincapié en que "una parte relevante de nuestras exportaciones, más de 1.000 millones de euros, está directamente expuesta a la inestabilidad internacional".

"Ya no es el exportar, sino dónde y cómo hacerlo. El mayor riesgo que tiene hoy Castilla y León no es la guerra ni la inflación; el mayor riesgo es no adaptarse a tiempo. El reto no es sobrevivir a la crisis, sino salir de ella más fuerte, más competitivo y mejor preparado", ha zanjado.