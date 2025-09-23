La economía de CyL avanza en un mar de desafíos e incertidumbres: "Hay que bajar impuestos y subir salarios"

En la mañana de este martes, 23 de septiembre, el Servicio de Estudios Económicos (EcovaEstudios) ha presentado el Observatorio Económico de Castilla y León correspondiente al segundo trimestre de 2025.

Juan Carlos de Margarida, el director de ECOVAEstudios ha señalado que “la región ha experimentado un crecimiento económico moderado, con mejor a en indicadores clave como el empleo, el consumo y la actividad industrial”.

Todo ello en un “marco de estabilidad económica con alta incertidumbre, pero con un fuerte potencial de crecimiento y desarrollo”, ha añadido el director de ECOVAEstudios.

Esos han sido los dos titulares clave para Juan Carlos de Margarida en rueda de prensa. Por un lado, la “estabilidad económica con alta incertidumbre” por los conflictos mundiales y “el potencial de crecimiento” que atesora Castilla y León, mirando al futuro.

Datos e incremento del PIB

En este segundo trimestre de 2025, según este estudio el Producto Interior Bruto (PIB) de Castilla y León “aumentó un 2,39%” por debajo de la media nacional que se situó en el “2,8%”.

Los precios industriales aumentaron en la Comunidad un 1,7% y la producción industrial un 9,4%, por encima de la media nacional y la población activa también creció en un 0,6% “impulsada por la población extranjera”.

“En este segundo trimestre de 2025 el paro se quedó en Castilla y León el 8,5% por debajo de la media en España que se sitúa en el 10,3%. El consumo presencial aumentó un 2,8% y el digital un 13,3% en la Comunidad”, ha informado Juan Carlos de Margarida.

También ha indicado que el precio de la vivienda en este segmento temporal en la región subió “al 13,6%” y que crece el turismo y el transporte de mercancías además de las exportaciones en un “8,2%” y las importaciones “en un 0,2%”.

“Estos parámetros indican el buen estado de la economía en Castilla y León y el potencial de crecimiento”, ha indicado De Margarida.

Incertidumbre mundial y aranceles de Trump

El director de ECOVAEstudios ha señalado también que “hay una realidad macroeconómica que hay que analizar” refiriéndose a los aranceles impuestos desde Estados Unidos.

“El pacto entre Estados Unidos y Europa es oportuno e indispensable. Refleja una debilidad de Europa y estos aranceles crean una gran incertidumbre como las guerras de Ucrania o Gaza o la inestabilidad entre Estados Unidos y Venezuela”, ha señalado.

De Margarida ha alertado de que “podría darse una recesión de no controlarse estos conflictos que provocarían un estancamiento económico” que ha considerado “poco probable”, aún así.

Sobre Israel y la guerra de Gaza ha señalado que, en el año 2024, se facturaron desde Castilla y León “un total de 86 millones en exportaciones a Israel y 67 en importaciones”.

Necesidad de unos presupuestos

Juan Carlos de Margarida también ha hecho mención al gasto público, al déficit y al endeudamiento asegurando que “existe un gasto público desmedido” que deriva en una “falta de responsabilidad económica y social” por parte de las administraciones.

“Castilla y León, mirando al final de 2025 y a 2026, necesita orientar la capacidad adquisitiva de los ciudadanos con bajada de impuestos y subida moderada de salarios”, ha añadido el director de ECOVAEstudios.

Ha apostado por “mejorar la competitividad” y “potenciar la inmigración fomentando la cohesión social” ante el “problema serio de envejecimiento de población” que padece la Comunidad.

“Para lograr las reformas de las que hablamos necesitamos unos presupuestos actualizados y no parcheados. Unas cuentas que se basen en la austeridad y el gasto. Castilla y León necesita de unos presupuestos estatales para gestionar sus servicios públicos. Hasta el momento esto lo han suplido los Fondos Next Generation”, ha añadido De Margarida.

Conclusiones

Sobre las conclusiones ha hablado de “ese crecimiento moderado de la economía de la región” ante la “incertidumbre a nivel internacional” debido a las “tensiones políticas y sociales”.

Ha apuntado que dicha inestabilidad “puede crear desconfianza entre los ciudadanos” y “se puede moderar la demanda externa por los aranceles y las guerras” asegurando que “el consumo privado de los ciudadanos mantendrá la economía” por la bajada de tipos de interés.

La inversión empresarial “crecerá” debido a los Fondos Europeos y ha apostado porque la Junta y los agentes sociales “atraigan empresas y fortalezcan las que hay”

“La economía en Castilla y León está en transformación, pero con oportunidades de crecimiento. La región está bien posicionada para afrontar un futuro próspero. Hay que crear empleo y mi enfoque es optimista. Podemos superar las incertidumbres internacionales y asegurar el estado del bienestar”, ha concluido.

El problema de la vivienda

Juan Carlos de Margarida también se ha referido al problema de la vivienda en España al que ha calificado como una “bomba de relojería”.

“Desde la crisis de 2008, la construcción se hundió. No había viviendas ni gente para comprarlas. Ahora hay poca oferta y mucha demanda. 200.000 personas demandan vivienda y no existe un parque suficiente para comprar”, ha indicado.

Ha señalado que, por mucho que se bajen los tipos de interés para las hipotecas, si no hay viviendas, “poco se puede hacer”.

“Hay que construir vivienda pública, bajar los tipos de interés y que se acompase de forma rápida para paliar el problema de la vivienda. Muchas personas quieren independizarse y no pueden”, ha señalado el director de ECOVAEstudios.