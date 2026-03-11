De Margarida, economista: "La medida más efectiva sería reducir la carga impositiva de la gasolina y el gasóleo"

El director del Servicio de Estudios Económicos de Castilla y León (EcovaEstudios), Juan Carlos de Margarida, ha valorado este miércoles, 11 de marzo, que la medida del Gobierno de España más "inmediata y efectiva" sería la "reducción del componente impositivo del precio de la gasolina y el gasóleo de forma proporcional y ágil al movimiento del precio del petróleo", ya que el coste energético es un factor que impacta en toda la cadena y dado que una vez que los precios suben "es muy difícil hacerlos bajar al nivel de origen".

Así lo ha trasladado durante la presentación del Observatorio Económico del cuarto trimestre de 2025, donde también se han avanzado las previsiones para este 2026, aunque estas "pueden cambiar muy a corto plazo dependiendo de la intensidad y la duración de las guerras que coexisten en la actualidad". En este sentido, ha hablado de las "consecuencias imprevisibles" que puede haber a raíz del conflicto en Oriente Medio, pero ha destacado la "capacidad de crecimiento económico" de Castilla y León en el contexto actual.

El economista ha resaltado que la inflación estaba "prácticamente controlada actualmente", pero el inicio de la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán ha provocado que se presente un "riesgo de descontrolarse". "En apenas tres o cuatro días el coste del barril de petróleo alcanzó valores históricos elevados, trasladándose ya al precio de las gasolinas"; ha precisado.

Es por ello que ha clamado por reducir la presión impositiva sobre las gasolinas y el gasóleo, algo que, en su opinión, frenaría "subidas desproporcionadas en el precio del consumidor". Ahora bien, ha abogado por incrementar esta rebaja fiscal cuando suba el petróleo, pero reducirla cuando baje.

Asimismo, ha advertido de que una inflación elevada nos llevará a "tipos de interés más altos, generando una desestabilización total si se suma la desconfianza del consumidor sobre su capacidad de llegar a fin de mes o sobre la estabilidad de su empleo" y ha subrayado que las medidas tienen que contar con "la mayor credibilidad posible y que inspiren confianza".

En cualquier caso, ha valorado positivamente la capacidad de crecimiento actual de Castilla y León, que se refleja en datos como el incremento del PIB durante el cuarto trimestre del año pasado (2,72%), la producción industrial (24,8%) o el consumo presencial (3,5%) y online (21,2%).

Ahora bien, ha resaltado la dependencia del consumo privado como motor principal de la economía castellana y leonesa, en un contexto donde se ha registrado una inversión empresarial moderada y se ha producido un debilitamiento de la inversión pública, con una ralentización del tercer sector.

Contexto internacional

Para De Margarida, existe un riesgo especialmente preocupante, que es la inestabilidad a raíz de los conflictos bélicos. Así, ha explicado que si la guerra en Oriente Medio se traduce en una cuestión regional podría derivar en una "incertidumbre" en la economía de Castilla y León por una "crisis de suministros y un aumento generalizado de costes".

En esto también afecta el cambio de las "reglas del juego" del presidente de EEUU, Donald Trump, con su política arancelaria. Dada la dependencia de la economía de la Comunidad en el transporte por carretera y de la maquinaria agrícola, la guerra total en Oriente Medio llevaría el precio del barril de Brent a máximos históricos y produciendo una crecida desbocada de los costes de producción agrícola y generando una situación "inasumible" para los profesionales de la región.

Asimismo, ha explicado que el encarecimiento del transporte también llevaría a una inflación de segunda ronda que elevaría los precios de los alimentos en los supermercados y, por ende, provocaría un menor consumo de las familias, que, como se ha dicho, es el principal motor económico.

El cierre completo del Estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del petróleo mundial y gran parte del comercio hacia Europa, desencadenaría un "bloqueo comercial con graves consecuencias para Castilla y León". Esto provocaría parones en la industria de la automoción, con gran incidencia en la Comunidad, con riesgo de ERTEs ante la falta de suministros, como ocurrió durante la pandemia, según el economista.

Pero también generaría un "desabastecimiento de fertilizantes" que comprometería la rentabilidad de las explotaciones agrarias o una retracción del consumo turístico, tanto rural como urbano, debido a la "caída de la confianza del consumidor europeo e internacional y el encarecimiento de los medios de transporte".

Previsiones económicas

Para este 2026, el EcovaEstudios prevé el final del ciclo de disminución de tipos de interés en la eurozona, con una subida de 0,25 puntos básicos como respuesta al repunte inflacionario derivado del conflicto en Oriente Medio. Pero también han concluido que la política fiscal expansiva "queda bajo mínimos por la finalización de los fondos Next Generation de la UE", que se traduce en "riesgos para la inversión empresarial y pública".

A pesar de todo esto, prevén que la economía castellana y leonesa "seguirá creciendo por encima de la media europea gracias al incremento de la demanda nacional, a pesar del debilitamiento de las exportaciones". No está exenta la Comunidad, eso sí, de riesgos acentuados relacionados con todas estas cuestiones mencionadas y la falta de presupuestos en Castilla y León para este 2026, que "limita la capacidad de inversión en infraestructuras y mejora empresarial".

Entre las debilidades está, como principal exponente, la despoblación y envejecimiento, pero también un crecimiento más lento que otras economías regionales, el atraso tecnológico o la dependencia del mercado europeo, para lo que De Margarida ha abogado apuntar hacia "mercados infravalorados con gran potencial" como Mercosur, países iberoamericanos, asiáticos, Australia y Estados Unidos. También ha situado en este apartado la escasez de mano de obra.

Pero la Comunidad dispone de una serie de fortaleza como su posición económica relativa, destacando entre "las mayores de España por una economía dinámica y un mercado laboral que se ha fortalecido progresivamente", el consumo interno e inversión empresarial, la diversificación sectorial más allá de la automoción, alimentación y agrario, y un mercado laboral con bajo desempleo.

Reclama, eso sí, una simplificación burocrática y administrativa, mayor atracción de inversión, una adaptación a la inteligencia artificial, facilitar el emprendimiento y una mayor eficiencia del gasto público, que debe ser "revisado para evitar despilfarros y garantizar que cada euro que se use sea de forma eficiente, sin recortar servicios esenciales".

Por otro lado, el economista considera necesario reformas profundas frente a subsidios puntuales, fomentar el esfuerzo individual y la productividad y conseguir un presupuesto regional más potente "con criterios eficientes y eficaces para transformar las empresas pequeñas y medianas a grandes, ya que actualmente las pymes componen el 95% del tejido empresarial.

Por todo ello, De Margarida ha apuntado que Castilla y León está ante un momento "decisivo" en el que a pesar de todo el tejido de las pymes está "evolucionando, adoptando tecnología avanzada y nuevas estrategias que mejoran la competitividad y la innovación", pero con un "ritmo que no es el óptimo". Una de las prioridades regionales, para el director de EcovaEstudios, debe ser la diversificación de las exportaciones y entre las claves está "garantizar suficiente mano de obra y recursos financieros para mantener la actividad económica".