Las empresas de Castilla y León mantienen con preocupación sus exportaciones a Israel: "No entramos en política"

El conflicto de Israel no ha paralizado por el momento las exportaciones de empresas de Castilla y León a este país. La comunidad autónoma vende sobre todo automóviles, alimentos y productos farmacéuticos.

"Hemos enviado pedidos esta semana y la anterior. Tanto el mes pasado como este la relación sigue con normalidad", asegura a EL ESPAÑOL - Noticias CyL el responsable de una de las empresas de la comunidad que exporta de manera habitual a Israel y que no quiere hacer público su nombre por temor a represalias.

La solicitud y envío de productos se mantiene a pesar del aumento de la tensión internacional sobre la ofensiva del Gobierno de Benjamin Netanyahu en la Franja de Gaza. "Nuestra relación es comercial, no entramos en política", argumenta este empresario que afirma que no se plantea dejar de vender a Israel.

Sin embargo, asegura que "hay preocupación sobre cómo pueda evolucionar la situación". Sobre todo después de los últimos movimientos en la política nacional e internacional. La Unión Europea ha propuesto esta misma semana que se suspendan las preferencias comerciales con Israel, lo que supondría un aumento de los aranceles.

La Junta de Castilla y León manifestó su respaldo a la propuesta de la Comisión Europea. El consejero de Economía Carlos Fernández Carriedo se mostró a favor de suspender parte del Acuerdo de Asociación para algunas medidas relacionadas con el comercio como respuesta al recrudecimiento de su ofensiva sobre Gaza.

Las empresas de la comunidad están expectantes. "Todavía no sabemos nada concreto" dicen sobre las consecuencias que podrían tener estas nuevas medidas.

El empresario contactado por este periódico explica la rígida forma de entablar relaciones comerciales con el Estado de Israel. "Solo compra cuando tiene necesidad porque todo el comercio exterior está muy controlado por el gobierno israelí."

Reconocen además que desde que comenzara la ofensiva contra Gaza los pedidos se concentran en épocas muy concretas del año, cuando la economía de su país es incapaz de producir la cantidad de producto que necesitan.

Principales empresas exportadoras

La mayor parte de las empresas de Castilla y León que exportan a Israel pertenecen sobre todo a los sectores de la automoción, alimentación, productos químicos y farmacéuticos. Se mantiene el intercambio comercial aunque resentido por el conflicto bélico.

Entre junio de 2024 y junio de 2025 las exportaciones de Castilla y León a Israel cayeron un 21,72% según datos de la Junta de Castilla y León. En el primer semestre del año se han registrado ventas por valor de casi 26 millones de euros.

Moralejo Selección, empresa de carne de ovino, es la corporación de la comunidad con un puesto más alto en el ranking de exportaciones a Israel elaborado por Informa D&B. Se sitúa en el número 2.211 a nivel nacional.

En Valladolid mantienen relaciones comerciales grandes empresas como Industrias Maxi y Proegg Spain. También varias bodegas de Burgos como Abadía San Quirce o Ismael Arroyo. En Salamanca Zaldi Sillas de Montar y en Palencia Aerográficos Gahe.

Pero también existen empresas israelíes con sede en Castilla y León. La más grande es Aran Packaging. Su presencia se remonta a 2009 cuando inauguró una planta de fabricación en Villanubla, provincia de Valladolid. Produce embalajes que exporta a multitud de países.