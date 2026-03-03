El desempleo sube en febrero en Castilla y León: 742 parados más, hasta alcanzar los 104.718

El mercado laboral de Castilla y León ha experimentado un ligero retroceso durante el mes de febrero, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

El número de personas desempleadas en la Comunidad aumentó en 742 personas respecto al mes anterior, lo que supone un incremento del 0,7 por ciento y eleva la cifra total de parados a 104.718.

Este repunte sitúa a la autonomía como la sexta de España con mayor crecimiento del paro en términos absolutos, en un contexto nacional donde el desempleo subió de media un 0,15 por ciento, alcanzando los 2,44 millones de personas.

En relación a febrero de 2025, el paro en la región ha descendido en 5.221 personas, lo que representa una caída del 4,7 por ciento. Esta tendencia a la baja es similar a la registrada en el conjunto del país, donde el desempleo se redujo un 5,8 por ciento en el último año.

Cabe destacar que de los más de 104.000 parados actuales, el 59,5 por ciento son mujeres y 8.732 son menores de 25 años.

Por sectores económicos, el sector servicios fue el principal responsable del aumento mensual al sumar 662 nuevos desempleados, seguido de la industria.

Por el contrario, la construcción y la agricultura lograron pequeñas mejorías con 40 y 38 parados menos, respectivamente. En el análisis provincial, la subida fue casi generalizada, con Soria (+2,9%) y Palencia (+2,3%) a la cabeza.

Solo las provincias de Burgos, Segovia y León consiguieron cerrar el mes con cifras positivas, destacando el descenso del 1,1 por ciento en el territorio burgalés.

Finalmente, el mes de febrero también dejó datos preocupantes en cuanto a la actividad contractual. En Castilla y León se firmaron 44.167 contratos, lo que supone un descenso del 5,6 por ciento mensual y del 1,5 por ciento respecto al año anterior.

La temporalidad sigue marcando la pauta del mercado laboral regional, ya que casi dos de cada tres nuevos contratos (el 61,2 por ciento) fueron de carácter temporal.