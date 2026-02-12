Los barrios 'prime' de Castilla y León: dos en Salamanca y uno de Valladolid, con precios por encima de 3.000 euros/m2

Vista de un cartel de 'Se vende' en un portal de un edificio. Europa Press

La vivienda es uno de los temas centrales en el debate público, siendo esta una de las principales preocupaciones en la sociedad. Aunque es una problemática generalizada, hay zonas mucho más tensionadas que otras. Tanto es así, que los 10 barrios más caros para comprar en Castilla y León se concentran en Salamanca, Valladolid, León y Burgos.

Así se extrae del último análisis de los barrios 'prime' para comprar en España de Fotocasa. Las estadísticas colocan a dos vecindarios de Salamanca y uno de Valladolid como los más caros de la Comunidad.

El más caro de todos es el Barrio del Centro, en Salamanca capital, donde el precio por metro cuadrado se dispara hasta un valor medio de 3.911 euros. Esto es 1,4 veces mayor del precio medio en España, situado en 2.879 euros el metro cuadrado.

Le sigue Sancti Spíritus-San Juan, también en Salamanca, con un precio de 3.335 euros el metro cuadrado de media el año pasado. En tercera posición está la zona centro de Valladolid, con un precio medio de 3.072 euros el metro cuadrado.

Estos tres barrios son los únicos que han superado de media los 3.000 euros por metro cuadrado, con subidas de entre el 15,8% y el 19,4% con respecto a 2024. Pero la subida más significativa, en términos porcentuales, ha ocurrido en La Lastra, en León capital. En este último caso el precio medio por metro cuadrado se ha disparado hasta los 2.542 euros, pero con un incremento del 36,2%.

La Lastra es el décimo barrio más caro de Castilla y León. San Bernardo-Carmelitas-Campus, también en Salamanca, está en cuarta posición y se aproxima a los 3.000 euros de media.

Coste de las viviendas

En este contexto, comprar una vivienda en el Barrio del Centro de Salamanca de unos 80 metros cuadrados costaría en torno a los 312.906 euros, frente a los 262.081 que costaba en 2024. Es decir, más de 50.000 euros de subida.

En el caso de la zona centro de Valladolid, el precio para una vivienda de estas características ha pasado de un año a otro de 212.160 a 245.745 euros.

En Sancti Spíritus-San Juan alcanzaría los 266.811 euros, mientras que en La Lastra (León), el lugar donde más ha subido porcentualmente, el precio de una vivienda de 80 metros cuadrados ha pasado de 149.312 a 203.384 euros.

Según explica la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, este mapa de los barrios más caros refleja una "doble realidad". Por un lado, destaca que existe una "fortísima concentración" de la demanda de zonas prime en grandes capitales como Madrid y Barcelona.

Estas se han consolidado como "los enclaves residenciales más exclusivos del país". Paralelamente, señala que la demanda está "buscando alternativas más asequibles", propiciando estas grandes subidas en capitales más pequeñas como las de Castilla y León.

Donde ha crecido también significativamente el precio de la vivienda en el último año ha sido, además de en La Lastra, en el barrio de Crucero, también en León, o la zona de la Plaza de toros de Valladolid.