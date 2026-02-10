La Fundación Eurocaja Rural premia el talento y la inserción laboral en su I Gala Inclusivamente

El Palacio de Congresos de Eurocaja Rural ha sido el escenario de la 'I Gala Inclusivamente', un evento donde la Fundación de la entidad financiera ha reconocido el trabajo de las organizaciones que lideran la inclusión de personas con discapacidad en España, entre ellas la Fundación Aspaym Castilla y León.

La jornada, presentada por los periodistas Aurora González y Jesús Ródenas, ha servido para poner en valor proyectos que transforman la creatividad y el empleo en herramientas reales de integración.

Durante su intervención, el presidente de la Fundación Eurocaja Rural, Javier López Martín, subrayó que la verdadera inclusión "no se mide en intenciones, sino en hechos, en oportunidades abiertas y contratos firmados". Bajo esta premisa, la gala destacó que la diversidad no es solo un deber moral, sino un motor de "inteligencia social" que hace al país más competitivo.

En esta primera edición, se entregaron los 'Árboles de Honor', distinciones vinculadas a dos programas estratégicos de la Fundación para 2025.

Talento Artístico: Orientado a la expresión creativa como vía de visibilidad. Entre los premiados destacan el Club de ocio ASPRONA (Albacete) por su teatro inclusivo; Plena Inclusión Aragón por crear el primer juego en Lectura Fácil; la Asociación APSA (Alicante) por su proyecto de poesía contra la violencia de género; y la Fundación Brian (Palencia) por su labor en artes escénicas.

WORKIN: Centrado en la inserción laboral. En esta categoría se premiaron iniciativas de vanguardia como la capacitación en Inteligencia Artificial de la Fundación ASPAYM Castilla y León (Simancas, Valladolid), el uso de sistemas de comunicación alternativa de la Fundación Gema Canales (Toledo), o los programas de empleo con apoyo de Down La Rioja y TEA Talavera, entre otros.

Gran respaldo institucional

El evento contó con un sólido respaldo de las administraciones públicas, incluyendo al delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, y diversos responsables regionales de accesibilidad y discapacidad. También asistieron representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y líderes de las principales federaciones del tercer sector.

La gala concluyó con actuaciones artísticas y la proyección de testimonios que demostraron el impacto real de estas ayudas. Con esta iniciativa, la Fundación Eurocaja Rural se consolida como un aliado estratégico de las entidades que trabajan para que cada persona, independientemente de sus capacidades, pueda desarrollar su proyecto vital en igualdad de condiciones.