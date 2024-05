La economía de Castilla y León crecerá a un ritmo del 2% en 2024

Noticias relacionadas El Consejo de Cuentas insta a estos siete ayuntamientos de Castilla y León a aprobar medidas contra el fraude fiscal

Futuro, esa palabra que puede ser esperanzadora e demoledora. Para Castilla y León futuro es sinónimo de crecimiento económico o así lo estima los Analistas Económicos de Andalucía del Grupo Unicaja. Las noticias serán buenas en lo que se refiere a la realidad económica de la Comunidad. Se prevé que, en 2024, el PIB registre un alza del 2%, mientras que en el 2025 sea del 1,6%. Pero si atendemos al número de ocupados, los datos también son esperanzadores. Se espera que durante este año el número de ocupados aumente un 1,2, destacando el sector servicios y la industria.

Además, hay que destacar el descenso en el número de parados, ese quebradero de cabeza Se reduciría un 4,5, situándose la tasa de paro en el 9,1% en el promedio del año. No obstante, 2025 no continuará la estela del año 2024. El número de ocupados crecerá un 1%, algo menos respecto al 2024. Además, las tensiones geopolíticas y la repercusión en las cadenas de suministro y los precios continuarán generando incertidumbre al crecimiento de la Comunidad.

Por provincias, la sociedad de estudios del Grupo Unicaja sitúa las tasas de crecimiento en 2025 entre el 1,5% de la provincia de León, y el 2,3% de las provincias de Burgos y Salamanca. Palencia y Valladolid, con el 2,2%, también están en el radar de provincias que pueden experimentar un auge.

La economía de Castilla y León creció en 2023 un 2,7%

La economía de Castilla y León vivió en 2023 un crecimiento del 2,7%, así lo recoge el informe ‘Previsiones Económicas de Castilla y León’ elaborado por Analistas Económicos de Andalucía. Esto viene a decir que la Comunidad registra un mayor crecimiento si se compaña con el conjunto de España (2,5%). Destaca el crecimiento de la inversión, con un 3,2%, así como el de las exportaciones y el consumo público (2,9% y 2,7%, respectivamente).

Durante el 2023, el alza de la economía de Castilla y León se ha sustentado en el crecimiento de la industria (4%) y los servicios (3%). No obstante, hay que lamentar el descenso del sector en el sector agrario del -7,7%. No hubo buenas noticias en lo que se refiere al empleo. El empleo en Castilla y León descendió en 4.377 personas, destacando la disminución de los servicios, con especial atención en comercio, transporte y hostelería y servicios de no mercado. El número de castellanos y leoneses en paro creció un 7,9%, situándose la tasa de paro en el 9,5%. España cuenta con un 11,8%.

Pero, si atendemos al último cuatrimestre del año (octubre, noviembre y diciembre), el informe destaca el crecimiento del PIB. Concretamente, subió un 1,7% frente al 0,9% del trimestre anterior. Este repunte tiene su respuesta en el aumento de la demanda interna. Se intensificó el consumo de los hogares, también aumentó la inversión.

En los últimos tres meses de 2023, el número de ocupados disminuyó en 9.522 personas con respecto al trimestre anterior, registrándose un descenso generalizado por sectores, con excepción de la industria.

Si analizamos las provincias, hay tres provincias que cerraron el año 2023 con buenas noticias. Estas son Palencia (3,1), Salamanca (2,8%) y Segovia (2,8%), que experimentaron un aumento en su economía superior a la media regional (2,7%).