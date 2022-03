Cada transportista de Castilla y León recibiría ayuda sólo para un mes con la medida del Gobierno

Poco a poco comienzan a llegar las reacciones a la subvención de 500 millones de euros para los transportistas anunciada ayer por el Gobierno de Pedro Sánchez tras la reunión que mantuvo la CNTC (Comité Nacional de Transporte por Carretera) con las ministras de Economía, Hacienda y Transportes (MITMA).

La primera de ellas ha sido que tres de las principales federaciones nacionales de transportistas (Fenadismer, Fetransa y Feintra), decidieron a última hora de la noche de ayer sumarse a la huelga de transporte, al considerar que el documento, de una hoja y media, aportado por el MITMA, no ofrece medidas "concretas" por lo que "no pueden, por el momento, reanudar la actividad del transporte de mercancías por carretera, hasta tanto no sean detalladas las medidas urgentes y efectivas que requieren los transportistas para poder salir de la ruina en que se encuentran en la actualidad", según indican en un comunicado conjunto.

Según adelanta a este periódico Agtcyl (Asociación General de Transportistas de Castilla y León), en España hay 385.000 vehículos de transporte público de mercancías, de los cuales 270.000 son pesados y 115.000 son ligeros. Una Agtcyl que ya anunció ayer a última hora que "por presión, porque nuestros camioneros están ya muy hartos y nerviosos, y por necesidad, porque ya no podemos aguantar más, no nos va a quedar otra que sumarnos también a la huelga, porque lo que ha propuesto el Gobierno no sabemos ni cómo calificarlo", informaban anoche fuentes de esta asociación.

El incremento del precio de diésel desde principios de este año roza los 50 céntimos por litro, lo que supone un sobrecoste para los transportistas de 1.800 euros mensual para un pesado y de 250 euros para un camión ligero.

Según indica Agtcyl, esos 500 millones de euros supondrían, si la ayuda fuera sólo para los transportistas de camiones pesados, ayudarlos durante sólo un mes, "cuando en el resto de Gobiernos en la UE garantizan las ayudas para tres o cuatro meses. Es sólo un parche". En Castilla y León hay 24.252 camiones de servicio público, de los cuales 19.189 son pesados y el resto (5063) ligeros.

Reunión sin la plataforma convocante de la huelga

La reunión que mantuvo ayer la CNTC con Nadia Calviño, ministra de Economía; María Jesús Montero, ministra de Hacienda, y Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se saldó con lo que desde las asociaciones de transportistas calificaron como "fracaso, tras acudir a la reunión sin una propuesta concreta".

Tras ese primer intento ambas partes volvieron a reunirse a primera hora de la tarde de ayer y hasta última hora de la tarde, momento en el que se conoció la propuesta del Gobierno.

Una medida que el Ejecutivo ha anunciado que "desarrollará" en la próxima reunión que ha fijado con la CNTC para este viernes, pero en la que ya se anuncia que una parte de la bonificación en el precio del gasóleo a los transportistas será sustentada por el presupuesto público y otra a cargo de las distribuidoras o comercializadoras de combustibles, por lo que las asociaciones de transportistas apuntan a que, finalmente, será el consumidor final a quien le repercutan el montante.

Desde las asociaciones de transportistas se quejan, además, de que el Gobierno "no se haya sentado a hablar también con los convocantes de la huelga" que mantiene en jaque al Ejecutivo desde el pasado 14 de marzo, que se encona con la adhesión de nuevos huelguistas según pasan los días, y que ya ha obligado a parar a la industria láctea al anunciar ésta que no podía seguir recogiendo la leche de las explotaciones de vacuno, si bien este parón "no afecta aún a la industria láctea de Castilla y León" dado que se recoge a proveedores locales y a cooperativas cercanas en su mayoría, según indica la patronal.

Sigue los temas que te interesan