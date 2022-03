El presidente de Cepyme insta al Gobierno a una bajada de impuestos "que revierta en el bien de las empresas"

El presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, ha incidido este miércoles en que "hay una clara ruptura en la cadena de suministros y un incremento en las materias primas desorbitado" que las empresas no pueden trasladar "al precio de lo que producen". "Se está estrangulando la capacidad de las empresas", ha asegurado, y ha instado al Gobierno que contemple la posibilidad de bajar impuestos. "Ojalá se consume esa bajada de impuestos que revierta en el bien de las empresas y, en definitiva, en el bien de la sociedad", ha señalado.

Cuerva ha realizado estas declaraciones en la inauguración del I Encuentro Empresarial sobre Economía Circular, organizado por CEOE Valladolid y la Diputación Provincial, que se celebra en el Espacio La Granja de la ciudad vallisoletana. El presidente de Cepyme ha asegurado que para él "es un privilegio estar en Castilla y León" y ha felicitado a la Diputación Provincial por la organización del encuentro, además de agradecer la invitación a participar en este encuentro a CEOE de Valladolid. "Ese paso de economía circular, ese paso de sostenibilidad, es necesario si queremos dejar un mundo mejor", ha dicho. Además, ha señalado "el papel fundamental de las empresas" y ha asegurado que "su compromiso con la sostenibilidad es clave".

Cuerva ha recordado que este miércoles se tramita en el Congreso de los Diputados la nueva Ley de Residuos. "Me preocupa mucho que, por ejemplo, en la pesca, los sobrecostes hacen imposible salir a faenar", ha dicho. Y ha destacado que la empresa no puede hacerse responsable de todos estos sobrecostes, defendiendo un modelo de incentivos para las empresas que cumplan con la sostenibilidad, y no un modelo de sanciones. "Me preocupa que cambiemos el modelo de incentivos por un modelo de castigo, de persecución, de sanción, de menos incentivos", ha asegurado.

Por otro lado, Ángela de Miguel, presidenta de la CEOE de Valladolid, ha destacado que "esta nueva área de desarrollo", en referencia a la economía circular, puede dar grandes oportunidades a la provincia. "Ayudar a las empresas vallisoletanas a crecer es la vocación que tenemos", ha señalado, destacando que "si algo caracteriza a las empresas de Valladolid es ese afán de mejora constante para ser cada vez más competitivos".

Santiago Aparicio, presidente de CEOE Castilla y León, ha destacado la importancia de este encuentro "para conocer mejor lo que es la economía circular" y "lo que puede suponer para el desarrollo en el ámbito rural". Ha agradecido a las empresas participantes que hayan "tomado la iniciativa" y ha hecho hincapié en el sector de la madera, del que ha destacado su "gran potencial" para el desarrollo de la provincia. "Hay que tener en cuenta temas como la digitalización y la innovación que son fundamentales para poder poner en marcha proyectos de economía circular", ha dicho.

