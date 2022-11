La ‘spiderwoman’ vallisoletana revalida el título de campeona de España

La joven escaladora vallisoletana Iziar Martínez ha conseguido revalidar este fin de semana su título de campeona de España de Escalada de Dificultad absoluta tras imponerse en una vía final en la que fue la única deportista en alcanzar el Top celebrado en el rocódromo Indoorwall de Getafe.

Tras subir a lo más alto como campeona de España de la Copa en la modalidad de Bloque, ha demostrado ser con este nuevo título nacional la escaladora de referencia en España y cierra un curso espléndido en la que ha sumado además una plata y un bronce en los Europeos Juveniles de Bloque y Dificultad respectivamente.

Además del título absoluto de Iziar, la selección de la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León (FDMESCYL) sumó dos oros más a cargo de los salmantinos Teo García y Pablo Blanco, según informa su departamento de comunicación.

Completaron la actuación castellana y leonesa el leonés Iván Moras, con una meritoria quinta posición en categoría Sub 20, la vallisoletana Edurne Martínez, décima en Sub 14 femenino y el salmantino Mario López, decimonoveno en Sub 16.

