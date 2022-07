El premio deportivo que hace de big data y visiona a los campeones del futuro

El big data ha revolucionado el mundo del deporte. Es capaz de presagiar los resultados de una competición, te busca el portero ideal para la selección española de fútbol de acuerdo a unos parámetros y predecir los esfuerzos que necesita hacer el ciclista en cada momento para lograr determinado rendimiento. Una especie de oráculo de Delfos que tiene en el Premio Joven Promesa que cada año, desde hace nueve, organiza la Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid (APDV).

Como si fuera un premio visionario de futuro, es capaz de aventurar qué deportista se convertirá en estrella en unos años. Puede ocurrir una vez, dos, incluso tres pensando que es casualidad, pero nueve veces, es, sin duda, una realidad. Así, este galardón ha visto como en sus nueve ediciones han ganado nueve deportistas diferentes (nunca ha coincidido un deporte) y todos ellos han certificado las esperanzas puestas en ellos.

Sin ir más lejos, esta pasada semana el vallisoletano Marcos Caballero, reciente ganador, se ha proclamado subcampeón de Europa júnior en la prueba K1 1.000 metros en Serbia. Un nuevo éxito que se suma al de Iziar Martínez y David Franco. La escaladora, con solo 17 años, ha sumado su primera victoria en la Copa de España de categoría elite después de realizar una actuación perfecta y ahora es su hermana Edurne, spidergirl’ quien viene pegando fuerte. El gimnasta acrobático David Franco no tiene techo, tras clasificarse la semana pasada como el representante español en los World Games de Birmingham, este pasado sábado se ha proclamado campeón de la World Cup que disputó en Rimini (Italia).

Un premio que nació de la mano de Renault Vasa Arroyo, quien ha apoyado desde su inicio a su crecimiento con la aportación de 1.000 euros para sufragar algunos de los gastos de la temporada. José Luis López Valdivielso, CEO De Renault Vasa, destaca la importancia "de mantener esta aportación, porque, aunque es muy modesta, sirve de incentivo para que los jóvenes hagan deporte y lleguen a cotas más altas".

Así, el boca a boca ha permitido que los premios económicos aumenten y en esta ocasión se ha gratificado también al segundo y tercer clasificado con 300 y 200 euros respectivamente gracias a la entrada de la Asociación de Federaciones Deportivas de Castilla y León, Afedecyl, que ha puesto toda su confianza en este detector de campeones del futuro. Daniel Bravo, vicepresidente de Afedecyl, reconoce "el orgullo que es desde el mundo del deporte federado ver que esos chavales llegan lejos", y destacaba esta ayuda "al ser el momento en el que más lo necesitan".

Otro de los logros de este galardón es que año tras año siente en la misma mesa a las tres instituciones. Ayuntamiento, Diputación y Junta de Castilla y León junto a Alimentos de Valladolid refuerzan el Premio con la aportación de diferentes regalos y obsequios a los participantes así como la puesta en escena y entrega de premios.

El piragüista Marcos Caballero ha sido el último en llamar a la puerta de la fama de este premio, detrás de él fueron otros ocho diamantes que no han parado de pulirse hasta convertirse en lo que siempre soñaron ser. El big data ya está manejando los algoritmos en busca del campeón o campeona de una edición tan especial como la décima.

Daniel Quero (Edición 2013), un estreno a toda velocidad

La primera edición, allá por 2013, de los Premios Joven Promesa tuvo en la persona de Daniel Quero (31 de marzo de 1996) a su ganador. Un atleta tan desconocido como los premios, pero que ha sido el reflejo de lo que pretenden ser estos galardones entregados por la ADPV. El velocista vallisoletano lo obtuvo con 17 años y era campeón autonómico en diferentes modalidades y subcampeón nacional en pruebas combinadas de doscientos metros libres y longitud. En estos ocho años ha seguido compitiendo a primer nivel, ahora se encuentra en el club Atletismo Numantino, consiguiendo participar en varios Campeonatos de España, sin ir más lejos el pasado mes de febrero con una medalla de bronce en el Campeonato de España por clubes.

Miguel González (Edición 2014), el niño de oro de la generación 99

El jurado apostó en la segunda edición por un deporte en equipo, pero premiando la gran labor del vallisoletano Miguel González (20 de marzo de 1999), la joya de la cantera del CB Valladolid. Con tan sólo 15 años, fue ya preseleccionado por la Selección Española U16 de cara al Europeo de Letonia, y que se proclamó campeón con la Selección U15 del Torneo de la Amistad de Francia, y su elección fue todo un acierto. En verano de 2017, fue la piedra angular del ascenso del recién creado Ciudad de Valladolid a la Liga LEB Oro y más tarde, se comprometió con el Saski Baskonia. En noviembre de 2017 debutó en la Liga ACB. Ha sido recibiendo la llamada de la selección y de hecho fue subcampeón del Europeo sub 20 en Israel. En estos dos últimos años está cogiendo experiencia en la LEB Oro, primero en el Real Canoe y este curso en el Força Lleida. El futuro, o ya el presente, está en sus manos con 23 años.

Isabel Martín (Edición 2015), la sonrisa sobre dos ruedas

El deporte femenino pronto tuvo su reconocimiento en la tercera edición de los Joven Promesa. Y la elección no pudo ser más justa y visionaria. La ciclista vallisoletana Isabel Martín (1 de mayo de 1999), reconocible por su extensa sonrisa, era toda una desconocida a sus 16 años, pero ya comenzaba a destacar en los Campeonatos de España en la categoría cadete. El premio quiso reconoce su gran papel en 2015 cuando fue campeona de España en la prueba de puntuación de los Nacionales, oro también en la contrarreloj individual, plata en la carrera en ruta, y bronce en las pruebas de persecución individual y la modalidad. Ahora bien, la evolución que ha tenido en los últimos años es digna de elogio y todo gracias a su gran sacrificio y por no perder nunca la sonrisa pese al sufrimiento que se pasa sobre la bicicleta. Actualmente corre en categoría sub23-elite en el Río Miera -Cantabria Deporte de categoría UCI Continentcal. Ha participado en pruebas internacionales como la Flecha Valona (Bélgica) o La Périgord Ladies (Francia) y que sigue sumando títulos nacionales en pruebas de pista. Ahora su objetivo es poder dar el salto al campo profesional.

David Franco (Edición 2016), un diamante en las alturas

Si por algo se caracterizan estos Premios Joven Promesa es porque todos los deportes tienen cabida, aunque se les mal denomine minoritarios. En la edición 2015, la cuarta, el galardón voló bien alto en la persona de David Franco, un atleta de salto de trampolín, sin duda, la mejor metáfora de estos premios. El joven gimnasta a sus 14 años, ya presumía de un currículum envidiable a tan corta edad. Sólo en la campaña 2015-2016 participó en el Campeonato del Mundo por edades celebrado en la ciudad danesa de Odense (donde fue el undécimo clasificado en la modalidad doble minitramp individual 13-14 años) y en el Campeonato de España de Guadalajara. Y poco a poco, ha ido elevado la altura de su categoría hasta metas internacionales. En 2019 fue quinto en la Copa del Mundo de Doble Minitramp. Incluso ha estado formándose en el CAR de Barcelona durante 2020 donde sumó a su palmarés. Su éxito más reciente con el Club Gimnasia Acrobática Valladolid donde ha brillado en el inicio de la temporada, logrando subirse al podio por equipos en el Dutch Trampoline Open, competición disputada en Alkmaar (Países Bajos).

Beatriz Caldera (Edición 2017), toda una campeona del mundo

La V edición de los premios Joven Promesa del Deporte otorgados por la Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid recayó en Beatriz Caldera Sánchez (3 de septiembre de 2001), entonces jugadora de pádel de 16 años y que ya contaba con un amplio número de trofeos en su vitrina y un futuro muy prometedor. No en vano era es campeona de España Junior y del Mundo Cadete en 2017. Y llegó un momento en el que la niña precoz se hizo mayor. Dos años después, la promesa del pádel vallisoletano se proclamó campeona del mundo júnior individual y por equipos, una inmejorable culminación de su etapa en Menores. Ahora en su mente hay tres letras: WPT. O lo que es lo mismo, su participación en el World Padel Tour donde se cita con las mejores jugadoras del mundo. Ya ha perdido el respeto a las veteranas de este deporte y se tutea en todos los torneos. Junto a Goenaga, de la que recientemente se ha separado, ha logrado alcanzar el puesto número 28 del ranking mundial. Con su pala recorre medio mundo llevando bien alto el nombre de Valladolid y su Premio Joven Promesa.

Mario González (Edición 2018), un Nadal con acento castellano

El tenis se estrenó en la sexta edición de los premios de la ADPV con Mario González (28 de abril de 2002). No es fácil ser tenista en Valladolid, pero la calidad siempre acaba saliendo a flote, y en el caso de Mario así fue. 2018 fue un año para recordar con diferentes reconocimientos internacionales: campeón del mundo Sub 16 por selecciones, campeón de la Copa Davis Junior por equipos, semifinalista en los campeonatos de Europa Sub 16 por equipos, subcampeón en el Torneo Internacional Sub 18 ITF Junior de Israel y campeón autonómico en cadete y junior. Su progreso tuvo continuidad en Barcelona. Actualmente es el 1948 en el ranking ATP y sigue intentando sumar puntos en cada torneo que puede. El último, el pasado mes en el torneo de Valldoreix. Aunque es habitual verle en torneos internacionales como los de Túnez, Hungría o Israel, todos ellos pertenecientes al Ranking ITF S18. El sueño de ser profesional está cada día más cerca y es por lo que lucha en cada raquetazo. Como curiosidad, el vallisoletano venció en la final del Campeonato de España infantil a un tal…Carlos Alcaraz, con el que fue también campeón de la Copa Davis.

Iziar Martínez (Edición 2019), la ‘Spiderwoman’ vallisoletana llama a las puertas de París

El premio ‘Joven Promesa 2019’ quiso recompensar las muchas horas de entrenamiento diario en el rocódromo de Geko Aventura y en las montañas de Castilla y León de Iziar Martínez. Y desde que fue premiada, no ha parado de escalar y escalar. Spiderwoman’ pertenece a la generación de 2005 y con solo 14 años se convirtió en una niña prodigio. Con solo 15 años y tras un año de logros no acordes a su edad, fue convocada por España para tomar parte en el Campeonato de Europa de Escalada de Dificultad en Alemania y desde entonces no ha parado. El palmarés de la vallisoletana hay que hacerle constantemente un f5 porque no para de actualizarse con nuevos títulos. Esta semana ha sumado su primera victoria en la Copa de España después de realizar una actuación perfecta, con cuatro tops en cuatro intentos en la final absoluta femenina. Y todo esto con solo 17 años. La puerta de los Juegos Olímpicos de 2024 en París está cada vez más abierta en los que sería el primer premio Joven Promesa que lo logra.

Lidia Mateo (Edición 2020), el sacrificio hecho talento sobre patines

El jurado del octavo Premio Joven Promesa de la Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid (APDV) otorgó a la patinadora artística Lidia Mateo Vázquez (21 de enero de 2005) el premio como promesa del deporte de la provincia. Lidia acumula diferentes reconocimientos nacionales logrados el pasado año como campeona de España de la modalidad de solo danza juvenil. Aunque en una temporada marcada por la pandemia y ante la ausencia de competiciones en la mayoría de los deportes, el jurado también ha valorado la progresión, el esfuerzo y los títulos anteriores, en su caso una medalla de bronce en el Europeo de Harsefeld, Alemania o un cuarto puesto europeo en la modalidad solo danza cadete. Ganar el premio APDV le ha servido de acicate para 2021 donde fue campeona de España de la modalidad de solo danza juvenil. Pero a nivel internacional, medalla bronce Copa de Europa solo danza juvenil, medalla bronce en el Campeonato de Europa pareja danza junior en Italia, septiembre y medalla Oro en la Copa Alemana, de solo danza juvenil. Sus objetivos para este 2022 será representar a España de nuevo en el campeonato Europeo de patinaje artístico en la modalidad de parejas de danza y hacer una medalla Europea en individual.

Marcos Caballero (Edición 2021), el señor de las aguas se hace camino

La novena edición del Premio Joven Promesa ha vuelto a apostar por un deporte que estaba inédito en el palmarés, el piragüismo, y con mucha tradición en Valladolid. De las aguas del río Pisuerga ha surgido Marcos Caballero que apunta muy alto. Pocas veces el jurado de la APDV lo ha tenido tan fácil. A sus 17 años, cuenta con un currículum "impresionante" y que durante 2021, curso por el que se juzgan los méritos, se ha colgado la medalla de oro en la prueba de Hombre Junior K-2 1.000 meros del Campeonato del Mundo Junior y Sub-23 celebrado en Montemor O Velho (Portugal), a sumar a la medalla de plata en la prueba de Hombre Junior K-2 1.000 metros del Campeonato de Europa Junior y Sub23 celebrado en Poznan (Polonia). Además, también está dentro del plan de tecnificación de la selección española y es una apuesta de futuro muy segura para la Federación Española. El año que viene seguiremos hablando de él.

