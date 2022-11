Los atletas del Vino Toro Caja Rural siguen cosechando éxitos

El Vino Toro Caja Rural ha cerrado un fin de semana de grandes éxitos. Ha disputado la III Jornada de Campo a través de Juegos Escolares. El equipo zamorano ha sido el anfitrión de la misma y ha presentado a buena parte de los integrantes de la escuela de atletismo de Toro y Zamora, en concreto, 80 pequeños se han dado cita en esta fría y ventosa mañana.

Los resultados de los pequeños atletas han sido los siguientes:

Sub 8 FEMENINO

1ª CARLOTA VECINO ALVAREDO Esc. At. Vino de Toro Caja Rural

2ª KIARA ROLLON CANTORAL Esc. At. Vino de Toro Caja Rural

3ª AERIS GALLO FERNANDEZ Esc. At. Vino de Toro Caja Rural

Sub 8 MASCULINO

1º LUIS FRADEJAS VAZQUEZ 2 Esc. At. Vino de Toro Caja Rural

2º LORENZO PÉREZ GATO Esc. At. Vino de Toro Caja Rural

3º MARTÍN VERGEL DOMINGUEZ Esc. At. Vino de Toro Caja Rural

Sub 10 FEMENINO

1ª MARIA GANADO SANTIAGO CLUB BENAVENTE AT.

2ª ELISA URTASUN SANCHEZ Esc. Atl. Vino Toro Caja Rural

3ª MARTA VELAZQUEZ CALVO Esc. At. Vino de Toro Caja Rural

Sub 10 MASCULINO

1º MANUEL ROLDÁN RUIZ Esc. At. Vino de Toro Caja Rural

2º DARIO GARCIA POLO Esc. At. Vino de Toro Caja Rural

3º ROBERTO CUADRADO GALVAN Esc. At. Vino de Toro Caja Rural

Sub 12 FEMENINO

1ª MARINA RABANO MARTINEZ CLUB BENAVENTE AT.

2ª Mª TERESA ESCUDERO MARTIN Esc. At. Vino de Toro Caja Rural

3ª LAURA PRIETO GALINDO Esc. At. Vino de Toro Caja Rural

Sub 12 MASCULINO

1º DANIEL RIESCO PINILLA Esc. At. Vino de Toro Caja Rural

2º SERGIO MARBAN GARCIA Esc. At. Vino de Toro Caja Rural

3º ALVARO HDEZ GRAÑA Esc. At. Vino de Toro Caja Rural

Sub 14 FEMENINO

1ª LAURA MANIEGA MARTINEZ CLUB BENAVENTE AT.

2ª VEGA TORRES CORRAL CLUB BENAVENTE AT.

3ª GABRIELA HERRERO PEREZ Esc. At. Vino de Toro Caja Rural

Sub 14 MASCULINO

1º ISAAC SANCHEZ SOBRINO Esc. At. Vino de Toro Caja Rural

2º AAKASH MENDEZ MATO AT. ZAMORA

3º PABLO HERNANDEZ GRAÑA Esc. At. Vino de Toro Caja Rural

Sub 14 MASCULINO

1ª LUCIA MANIEGA MARTÍNEZ CLUB BENAVENTE AT.

2ª ANGELA GALLEGO PRIETO CLUB BENAVENTE AT.

3ª AMAIA DOMINGUEZ THORNTON Esc. At. Vino de Toro Caja Rural

Sub 16 MASCULINO

1º SERGIO GANGOSO HERRAEZ CLUB BENAVENTE AT.

2º DANIEL ABRIL MARTÍN AT. ZAMORA

3º CARLOS LOPEZ ALONSO CLUB BENAVENTE AT.

Sub 18 FEMENINO

1ª JIMENA BARTOLOME BLANCO AT. ZAMORA

2ª NEREA MIGUEL MIGUEL AT. ZAMORA

3ª LUCIA SANCHEZ SOBRINO Esc. At. Vino de Toro Caja RuraL

Sub 18 MASCULINO

1º SAMUEL ALVAREZ HASSANY CLUB BENAVENTE AT.

2º DAVID CAMPO ALONSO AT. ZAMORA

3º MOHAMED KARKOUR AT. ZAMORA

XL Cross Internacional de Italica- Sevilla

El fondista del Vino Toro Caja Rural Álvaro JAen Martinez ha logrado una gran sexta plaza en el internacional de italica que se ha celebrado en Santi Ponce. El salmantino ha realizado una gran carrera que le ha permitido llegar a escasos 100 metros de los puestos del pódium.

Por otro lado, el velocista Óscar D. Flores Blanco ha tomado parte en un nuevo control en pista celebrado en Madrid y lo ha hecho con un gran resultado, ya que ha realizado una marca persona en los 60 ml.

Sexta Carrera Popular Fundación Rodríguez Fabrés

El Vino Toro Caja Rural ha tomado parte de esta carrera popular celebrada en Salamanca por medio de varios corredores. Entre ellos, estaba la vencedora de la carrera femenina Verónica Sánchez Romero. Ella se ha adjudicado la victoria en una carrera cómoda, marcando un ritmo vivo desde los primeros compases y con una distancia considerable con sus compañeras.

Miguel Rubio Vizcaino ha logrado entrar en la segunda posición demostrando su preparación y Javier Sanz Sanfructoso se ha hecho con la séptima posición.

Media Maratón

El fondista J. Antonio Revilla se se ha desplazado hasta la localidad palentina de Carrión de los Condes para realizar la Media Maratón y los 6 kilómetros de pruebas que se realizaban. En ella se ha hecho con una segunda posición, que le ha otorgado la primera plaza en la categoría Máster B.

Campeonato Social Club Atletismo Valladolid

El campeonato, celebrado en el Río Esgueva, ha dado a la joven atleta Medea Hernández Pérez una segunda posición en los 80ml. La cruz ha venido en el salto de longitud donde se ha tenido que conformar con un mejor salto de 4,19, lejos de su marca personal.

Trail de Gredos

Este domingo 20 de noviembre se ha disputado en El Barco de Ávila la Trail de Gredos. Varios corredores han tomado parte de esta nueva edición cosechando éxitos. Un segundo puesto ha ido para Álvaro Conde Pajon y una quinta posición para Roberto Baz Cermeño.

Circuito corriendo entre viñas 2022

Rueda ha sido el escenario perfecto de la última prueba del Circuito Corriendo entre viñas 2022, organizado por la Diputación de Valladolid. En este caso han sido tres los atletas que han destacado por encima de sus rivales. Ignacio de la Cuesta Sánchez ha entrado en tercera posición; Diego Morejon Herrero se ha alzado con una quinta y el tercer puesto ha ido directamente para Carlos García Benito.

