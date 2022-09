Octavo título de la Copa de SM el Rey para SilverStorm El Salvador

SilverStorm El Salvador se ha hecho este domingo en el estadio La Cartuja de Sevilla con su 8º título de la Copa de SM el Rey, tras imponerse en una durísima y tensa final al Real Ciencias Enerside por 27-26, en un encuentro en el que ambos equipos tuvieron el dominio durante diferentes fases, y que cambió de signo en varias ocasiones a lo largo de los 80 minutos.

Arranque con muchísima intensidad de SilverStorm El Salvador, dominando la faceta territorial desde el pitido inicial. Con dos buenos ataques, frenados en indisciplina por parte del Real Ciencias Enerside, se consiguieron los primeros puntos del encuentro, fruto de sendos aciertos de Munilla con el pie en los minutos 4 y 9.

Responderían poco después los sevillanos, con acierto de Fox en el minuto 12, aunque esto no hacía que el conjunto colegial se amilanase, retornando de inmediato a terreno científico. Tras un saque de lateral en la 22, varias fases de pick and go acabarían dando fruto en forma de ensayo, obra de Torres, que distanciaba el marcador hasta el 13-3 poco después del primer cuarto de hora.

Recortaría poco después la distancia Real Ciencias, con un golpe de castigo centrado que Fox pasaba certeramente, tras el que el conjunto sevillano entraría en una fase de dominio del control del oval. Con una gran defensa SilverStorm El Salvador evitaría por dos ocasiones la llegada de nuevos puntos, aunque una touche a 5 metros sirvió para que Del Hoyo entrase con un maul para poner el 13-11 a la media hora.

Intentaba retornar a campo sevillano el equipo dirigido por Juan Carlos Pérez, pero se encontraban con una fortísima delantera científica, que hacía grandes progresos en la 22. Tras una larguísima jugada alcanzaban la zona de marca, quedando el ensayo de Allen anulado por adelantado, pero, en la ventaja que se había señalado anteriormente conseguía hacer buena una salida de ocho Wasley, para situar el 13-18 al paso por los vestuarios.

Golpeaba rápido Real Ciencias Enerside a la vuelta de los vestuarios, con un nuevo acierto de Fox a los palos. Tras esa jugada, SilverStorm El Salvador encontraba con mucho peligro la zona de 22 sevillana, pero una buena jugada de Barrios se quedaba a centímetros de ser ensayo. Sí lo sería apenas instantes después una jugada por el ala derecha de Barnett, que ponía el 13-26 con media hora por delante.

Se rehacían sin embargo los blanquinegros con la entrada de jugadores de refresco en la primera línea de la delantera, pasando a dominar la escena. Fruto de ello llegaba una jugada larga en la 22 científica que Munilla acababa consiguiendo un ensayo bajo palos tras sacar rápido un golpe de castigo con el que el medio de melé internacional recortaba hasta el 20-26.

Se quedaba además el equipo científico con uno menos por la tarjeta amarilla que veía Nogueira en esa jugada, lo que sabía aprovechar SilverStorm El Salvador con una buena jugada por el costado derecho que era frenada en primera instancia junto a la línea de marca, pero que Du Plooy acababa convirtiendo en ensayo, para voltear el marcador 27-26 a falta de menos de 15 minutos.

No cejaba Real Ciencias Enerside de intentarlo a lo largo de esa última franja del encuentro, pero se encontraban con un auténtico muro planteado por el cuerpo técnico de SilverStorm El Salvador, que no concedió ninguna ocasión para que los científicos se colasen. La última ocasión estaba en el pie de Mateu, con un larguísimo golpe de castigo que no encontraba su destino.

De esta forma SilverStorm El Salvador hacía bueno el gran esfuerzo hecho para conseguir la remontada en el segundo tiempo, y se hacía con el 8º título de campeones de la Copa de SM el Rey que Matt Smith levantaba en el palco del estadio de La Cartuja.

Tras el encuentro, el entrenador de SilverStorm El Salvador, Juan Carlos Pérez, afirmaba que "estamos muy felices por haber conseguido este título. No es fruto sólo del momento actual, sino que lo es de lo hecho a lo largo de los últimos años. Un gran trabajo de todos los que hacemos el equipo, con una remontada de carácter y ambición. Quiero felicitar también a Real Ciencias Enerside, que ha hecho un gran partido".

Por su parte, el capitán del equipo, Matt Smith afirmaba que "lo que hemos visto hoy sobre el campo es el premio al trabajo que hemos hecho durante los últimos años, y, además, arropados por nuestros aficionados, que nos acompañan a todos los sitios donde jugamos".

