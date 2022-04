El Caja Rural Aula Valladolid buscará la sorpresa en la Copa de la Reina

El Caja Rural Aula Valladolid ya está preparado para jugar los cuartos de final de la Copa de la Reina ante el Super Amara Bera Bera este viernes (Illunbe Donostia Arena de San Sebastián, 20:30, Teledeporte). Un encuentro que las de Miguel Ángel Peñas han preparado a fondo a lo largo de esta semana.

“Nos gusta esta competición, como demuestra que en los últimos años hayamos llegado a dos finales y a una semifinal. Y queremos volver a vivirlo a pesar de que cada vez nos lo ponen más complicados. El año pasado nos toca Rocasa, que organizaba la Copa de la Reina, y este año nos toca de nuevo el organizador, Super Amara Bera Bera. Y esperamos poder hacer las cosas bien de nuevo porque está claro que ellas son un equipazo, las futuras campeonas de la Liga Guerreras Iberdrola”, ha afirmado Miguel Ángel Peñas, que esta tarde dirigirá el último entrenamiento en Huerta del Rey antes de viajar hasta San Sebastián mañana por la mañana.

“La clave es que mantengamos el marcador cercano, que no se escapen en ningún momento. Porque sabemos que ellas tienen mucha presión al ser las locales y porque saben que podemos hacerles daño. Porque lo han vivido y lo han sufrido. Si nos van ganando de ocho, esa opción no va a existir, pero si estamos ahí, todo puede pasar. Estamos preparando el partido pensando en que podemos ganar, aunque sabemos que no va a ser fácil. Sabemos que, si nos dejan una pequeña opción, vamos a buscarla para que sea la nuestra. ¿Por qué no? Nosotros vamos con esa ilusión”. Y esa es la palabra clave en el equipo blanquiazul: la ilusión de no renunciar a hacer algo importante.

“El equipo ha trabajado muy bien esta semana. Y he visto las ganas en la cara de las jugadoras de querer hacer algo importante. Parece que nos hemos puesto en modo Copa y ya tenemos ganas de que llegue el viernes para que pueda empezar el partido. Esta semana hemos estado analizando por qué no ganamos el partido ante el Bera Bera en Huerta del Rey. Estamos buscando qué podemos corregir para frenar mejor su ataque y especialmente a Eli Cesáreo, que nos hizo mucho daño, ha finalizado Miguel Ángel Peñas.

Si consigue el pase a las semifinales, las vallisoletanas se medirán al ganador del partido que va a enfrentar al KH7 Granollers y al Mecalia Atlético Guardés.

Por el otro lado del cuadro se medirán el Rocasa Gran Canaria ante el Costa del Sol Málaga y el Balonmano Elche con el Unicaja Banco Gijón.

Hay que recordar que la Copa de la Reina es la competición que más alegrías ha dado al Caja Rural Aula Valladolid, que puede presumir de haber llegado a dos finales, 2019 y 2021, y haber peleado por el título hasta el final.

El cuadro final de la Copa de la Reina está configurado de la siguiente manera:

13:00 Balonmano Elche – Unicaja Banco Gijón

16:00 Costa del Sol Málaga – Rocasa Gran Canaria

18:15 KH7 Granollers-Mecalia Atlético Guardés

20:30 Super Amara Bera Bera - Caja Rural Aula Valladolid

