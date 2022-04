Correos desmiente a los sindicatos y garantiza la "calidad" del servicio tras el encierro en Valladolid

Noticias relacionadas La oficina principal de Correos de Valladolid es tomada por los sindicatos en un nuevo encierro

Correos ha manifestado, a través de un comunicado remitido a este periódico, que "no existe ningún plan de privatización". "Es una empresa 100% pública, propiedad del Estado a través de su pertenencia a SEPI. Y lo seguirá siendo: no existe ningún plan de privatización de la Compañía", han asegurado tras las acusaciones pronunciadas por los sindicatos en el encierro en la oficina principal de Valladolid.

Además, han aclarado que garantizan "la prestación del Servicio Postal Universal". "Correos es el operador designado por el Estado para prestar el Servicio Postal Universal a todos los ciudadanos, en cualquier punto del territorio. Correos garantiza su prestación en las mismas condiciones de equidad, accesibilidad, asequibilidad y no discriminación que establece la Ley 43/2010 del Servicio Postal Universal, de los Derechos de los Usuarios y del Mercado Postal (art. 1,2, art. 2 y art. 22.1), han puntualizado.

Del mismo modo, han insistido en que "no hay un trasvase de actividad de Correos a Correos Express", así como que "no se está cerrando ninguna oficina ni centro de distribución". "La adecuación de la estructura de distribución para ser más eficientes, sin merma de la calidad, es una obligación como operador público y no produce ningún desmantelamiento ni debilitamiento del servicio de Correos en España. De hecho, la compañía sigue avanzando en la digitalización de los 2.295 puntos de atención al público de que dispone en zonas rurales", han aseverado desde la empresa pública.

En la misma línea, han aclarado que "no se está realizando despidos ni destruyendo empleo" y han explicado que Correos está "inmersa" en un proceso de "transformación de su modelo negocio". "Este proceso de transformación gira entorno a tres ejes: la diversificación de servicios, la internacionalización y una mejora de la eficiencia. Todo ello manteniendo la calidad del servicio a la ciudadanía y con un empleo estable y de calidad, sin ningún plan de privatización y sin ningún proceso de despidos", han añadido.

También han asegurado que es "falso" que Correos se vaya a "fragmentar" y que, "como compañía pública", tiene la "obligación de fortalecer su apertura a otros sectores y de diversificar su negocio". Seguidamente han apuntado que la empresa "sigue apostando por acuerdo social continuo y el empleo estable".

Por último, han recordado que Correos "continúa trabajando en acciones concretas para paliar el problema de la despoblación y contribuir al desarrollo del mundo rural". "Esas acciones se articulan mediante la digitalización e incorporación de nuevos servicios en las oficinas rurales, las iniciativas para luchar contra la exclusión financiera y el apoyo a los productores y pymes locales", han finalizado.

